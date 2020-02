Directeur Peter Claes dan toch weg bij VRT

Foto: © VRT 2020

De VRT en algemeen directeur Media en Productie, Peter Claes, nemen in gemeenschappelijk overleg afscheid van elkaar. De Raad van bestuur kan zich vinden in deze oplossing uitgewerkt door CEO ad interim Leo Hellemans.

'Ik wil Peter uitdrukkelijk bedanken voor z’n indrukwekkende carrière van 17 jaar bij de VRT', aldus Leo Hellemans. Claes was bereid deze stap te zetten om de rust te laten terugkeren voor hem, zijn gezin en de VRT.

'De VRT apprecieert deze moeilijke stap en is dankbaar voor het jarenlange engagement van Peter. Ik heb zelf vele jaren met hem kunnen werken. Zijn visie en daadkracht hebben in grote mate bijgedragen tot de succesvolle VRT die we vandaag zijn', zo zegt CEO ad interim Leo Hellemans.

'Ik wil dit vertrek aangrijpen om te onderstrepen hoezeer ik persoonlijke aanvallen en onjuiste aantijgingen aan het adres van Peter en z’n familie heb betreurd. Ik betreur ook de omstandigheden van het vertrek en wens uitdrukkelijk Peter te bedanken voor z’n jarenlange engagement. De visie van Peter op de ontwikkelingen in onze sector en zijn strategische kennis van ons medialandschap zijn en blijven waardevol voor de VRT.'

Peter Claes begon bij VRT in 2002 als verantwoordelijke voor de marketing. In 2013 startte hij binnen de VRT de eerste incubator op, gericht op de digitale ontwikkeling van de openbare omroep. Sandra De Preter benoemde hem vervolgens tot directeur Media. Onder Leo Hellemans werd hij algemeen directeur Media en Productie. Hij maakte 7 jaar deel uit van het directiecomité, en zette dagelijks de lijnen uit van de televisie- en radionetten. De succesformule bestond erin de publieke opdracht te koppelen aan straffe creatieve teams, en een sterk systeem van merken.

'Na 17 ongelofelijk intense en boeiende jaren, stopt mijn rol bij VRT. Zo sluit ik een belangrijk en fascinerend hoofdstuk in mijn leven af. Leo Hellemans krijgt als CEO ad interim door mijn vertrek alle ruimte, in de hoop dat de polemiek rond mijn persoon definitief stopt. Ik betreur dat de spanningen de afgelopen maanden zo opgelopen zijn, en hoop dat de rust en sereniteit terugkeren in de volledige organisatie', zo zegt Peter Claes.

'Met een overheersend gevoel van trots trek ik aan de Reyerslaan de deur dicht. Trots op de mensen rondom mij, met wie ik zo fijn en intens heb samengewerkt. Trots ook op onze merken, en de vele collega’s die hieraan meegebouwd hebben al die jaren. Zij zijn en blijven de grote kracht en sterkte van VRT. En vooral ben ik erg trots op de vele mooie programma’s en acties, waarmee we heel Vlaanderen hebben geraakt, beroerd en veranderd. Dat zal ik nooit vergeten, maar wel als een ereteken meenemen, gedurende de rest van m’n leven', besluit Claes.