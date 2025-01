Dierenartsassistente Ianthe verdubbelt haar jaarloon in 60 seconden en wint 34.725 euro, Q-dj's Maarten & Dorothee spelen verder en verdubbelen het jaarloon van een tweede Qmusic-luisteraar.

In 60 seconden je volledige netto jaarloon verdubbelen? Voor Q-luisteraar Ianthe (38) uit Gingelom werd deze droom zonet werkelijkheid dankzij Q-dj’s Maarten & Dorothee. Ianthe hield het hoofd koel en slaagde er tijdens de ochtendshow van Qmusic in om binnen 60 seconden 10 quizvragen juist te beantwoorden. Dat was de enige voorwaarde om een extra netto jaarloon te winnen met de razend spannende actie ‘Verdubbel Je Jaarloon in 60 Seconden’ van Qmusic. Als dierenartsassistente bij Defensie verdient Ianthe 34.725,84 euro per jaar. Het jaar is nog maar goed en wel gestart of Q-dj’s Maarten & Dorothee storten dat bedrag nu al op haar rekening. Met die extra centjes plant ze een droomreis naar Japan, de bakermat van Pokémon. Zowel zijzelf, haar man als hun 8-jarige zoontje zijn namelijk grote Pokémonfans. Ianthe was de twaalfde luisteraar die live bij Qmusic een poging waagde om haar jaarloon te verdubbelen en is de eerste speler die daar ook effectief in slaagt.

Q-luisteraar Ianthe: 'Jaaa, we hebben gewonnen! Dankjewel aan alle collega’s die geholpen hebben. We gaan hier sowieso een groot feestje geven en een paar duizenden euro’s verdelen onder de collega’s. En dan meteen naar het reisbureau, om een reis naar Japan te boeken!', roept Ianthe uit.

Het ochtendduo van Qmusic heeft de smaak goed te pakken en heeft een verrassing voor de luisteraars in petto: Maarten & Dorothee spelen verder met de actie tot ze nog één keer het netto jaarloon van een Q-luisteraar kunnen verdubbelen. Luisteraars kunnen zich inschrijven in de Q-app om mee te spelen, iedere werkdag om 9.30 uur kan één luisteraar een poging wagen om zijn netto jaarloon te winnen. Oefening baart kunst, en dus kunnen luisteraars hun quiztalent aanscherpen met de oefenquiz in de Q-app. Die werd intussen al zo’n 323.000 keer gespeeld.

Q-dj’s Maarten Vancoillie & Dorothee Dauwe: 'We hebben in de afgelopen twee weken de meest zenuwslopende minuten van ons leven beleefd, maar zijn zo blij dat we het jaar van Ianthe nu al mooi kunnen maken door haar netto jaarloon te verdubbelen. Dit is eigenlijk té leuk. We kunnen nu toch nog niet stoppen? En dus gaan we door met de actie tot we nóg een luisteraar gelukkig kunnen maken met een extra jaarloon.'

Met de spectaculaire actie ‘Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden’ gaan Q-dj’s Maarten & Dorothee sinds maandag 13 januari next level met hun vaste rubriek ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’, die al zo’n 4 jaar bijzonder populair is onder de Q-luisteraars. Maarten & Dorothee verdubbelen normaal het netto maandloon van luisteraars die binnen 60 seconden 10 quizvragen kunnen beantwoorden. Sinds maandag 13 januari doen de Q-dj’s er dus een flinke schep bovenop en wint een luisteraar die binnen 60 seconden 10 vragen juist heeft zijn netto jaarloon.

'Verdubbel Je Jaarloon in 60 Seconden', iedere werkdag om 9.30 uur bij Qmusic tijdens de Ochtendshow van Maarten & Dorothee.