Deze acteur uit 'Familie' heeft het zwaar te verduren

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Yanni Bourguignon speelt niet meteen het meest geliefde personage in 'Familie'. De acteur kruipt elke dag in de huid van Cédric. En kijkers van de VTM-soap houden zich niet in om commentaar te leveren.

Bourguignon krijgt haatreacties op zijn personage. Regelmatig krijgt hij naar het hoofd geslingerd dat Cédric een 'hatelijk figuur' is. En ook willen sommige kijkers Cédric graag een 'toekske' geven. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De acteur laat het echter niet aan zijn hart komen. Integendeel, de vele commentaren die hij krijgt op zijn vertolking in 'Familie' ziet hij als een blijk van erkenning van de kijkers. 'Die scherpe reacties tonen aan dat ik Cédric geloofwaardig neerzet', zegt de 22-jarige acteur.

Cédric is al langer niet de meest geliefde, maar sinds de komst van nieuwe publiekslieveling Raven (gespeeld door Aaron Blommaert) zijn de reacties van de kijkers heftiger geworden. In de soap zijn Cédric en Raven stiefbroers en de twee kunnen het, op zijn zachtst gezegd, niet goed met elkaar vinden. De 'Familie'-fans kiezen massaal voor Kamp Raven.

Yanni Bourguignon blijft rustig onder de vele reacties die zijn personage uitlokt. Maar hij hoopt dat kijkers wel het verschil zien tussen het personage Cédric en de acteur Yanni. 'Als ik buitenkom, heeft nog niemand me proberen aan te vallen. Ik denk ook niet dat mensen die zulke dingen schrijven mij écht willen kwetsen. Ik ga er toch van uit dat iedereen wel weet dat ik Cédric niet ben', zo zegt Bourguignon nog.

Bron: Het Laatste Nieuws

Familie op tv Vanessa geeft Amélie goede raad. De woorden van Peter zijn blijven hangen bij Mieke. Ze wil van Lars en Véronique dezelfde waardering en stelt Lars voor een ultimatum. Peter en Lars willen Amélie helpen. Jonas stelt Benny voor om oude flipperkasten op te kopen, ze te herstellen en ze met winst door te verkopen. Mieke gaat een laatste gesprek aan voor ze haar beslissing neemt. Brigitte probeert Raven te ontlopen, maar die laat zich niet afschepen. Mieke neemt een beslissing. Stefanie waarschuwt Guido om niet te hard van stapel te lopen. Patrick moet naar de slaapkliniek, maar is bang dat hij geen oog zal dichtdoen. Lars verrast Mieke met bloemen. Van Brigitte eist hij ondertussen dat ze haar belofte aan Raven nakomt. Guido krijgt een zware opdoffer te verwerken.



Lees ook: