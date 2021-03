Deze 2 bewoners zijn genomineerd in de 9de week van 'Big Brother'

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Het was woensdag opnieuw tijd voor de gevreesde nominaties in 'Big Brother'. Na het spel konden de vrouwen niet genomineerd worden... En zo komen twee mannelijke bewoners in de gevarenzone. Een van hen moet donderdag vertrekken.

Mike of Matt? Voor een van de twee is het donderdagavond 'game over' in een nieuwe 'Big Brother Live'. Of dat écht een verrassing wordt, hangt af van de kijkers. Wie mag van jou in het huis blijven? Stemmen kan via de website van GOPlay.

'Big Brother', de liveshow met de exit van Mike of Matt, donderdag 4 maart om 21.30 uur op Play4 én GOPlay.

Hoe nomineerden de bewoners deze week? Bekijk het filmpje!





