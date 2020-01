Derde seizoen van 'Zie Mij Graag' op Eén - INTERVIEW

Derde seizoen van 'Zie Mij Graag' op En - INTERVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Dinsdag 7 januari keert de populaire fictiereeks 'Zie Mij Graag' voor een derde seizoen terug op En. De serie borduurt voort op de gekende succesformule, maar er zitten ook een aantal nieuwigheden in.

Hoofdrolspeelsters Alejandra Theus, Ini Massez en Tine Embrechts lichten een en ander toe.

'Zie Mij Graag' is al aan seizoen 3 toe. Hadden jullie dit succes zien aankomen?

Alejandra Theus (Anna): 'Ik denk niet dat je dat op voorhand weet. Wij zijn aan 'Zie Mij Graag' begonnen met het idee dat het één seizoen ging zijn. Wij hadden niet gedacht dat we zo goed overeen gingen komen en dat we 'Zie Mij Graag' met zoveel enthousiasme zouden gaan maken. En natuurlijk is het erg leuk om vast te stellen dat ook het publiek ons werk apprecieert.'

In 'Zie Mij Graag' zit ook veel herkenbaarheid.

Tine Embrechts (Nicole): ''Zie Mij Graag' is luchtig en herkenbaar, een beetje 'larger than life' ook, uiteraard afhankelijk van de situaties. Maar er is wel geprobeerd om er een grote waarachtigheid in te steken. En tel daarbij de ongelooflijke klik tussen ons drie met uitbreiding van Stan Van Samang en Wouter Bruneel. Me dunkt ziet de kijker dat ook écht in het eindresultaat.'

Alejandra: 'Op de VRT-betoging onlangs kwam er een man naar me toe en die vertelde dat hij pas gescheiden was. Hij had de eerste twee reeksen van 'Zie Mij Graag' bekeken én herbekeken en had daarbij onder zijn eentje zitten huilen om zoveel herkenbaarheid. Hij zei me dat de serie hem voor een groot stuk door zijn scheiding heen had geholpen. Dat zijn leuke complimentjes om te krijgen natuurlijk. Dan besef je dat je écht iets te weeg brengt bij de mensen.'

Ini Massez (Sas): 'Ja, 'Zie Mij Graag' is herkenbaar, een lach en een traan. Er zit van alles wat in. En die mix van al die elementen is uiteraard altijd fijn.'

Wat mogen we verwachten van seizoen 3?

In koor: 'Wat mogen we zeggen?' (lachen)

Tine: 'Er komen enkele nieuwe personages bij. En ook verschillende nieuwe situaties. Want je kan niet blijven doorhameren op de scheiding van Anna en Ben (Stan Van Samang). Warre Borgmans doet zijn intrede als de nieuwe (veel oudere) partner van Anna en Nicole biedt onderdak aan haar moeder. Dat zorgt natuurlijk voor heel wat nieuwe situaties die zich ontspinnen. Zo leert Nicole haar gelijke, meerdere eigenlijk, kennen in haar moeder. En dan heb je Jean-Philippe, de oudere partner van Anna waarbij ze gaat inwonen. Met haar twee puberzonen in huis én het leeftijdsverschil tussen Anna en Jean-Philippe geeft dat heel wat vuurwerk.'

Alejandra: 'En Ben wordt dan opnieuw papa met zijn vriendin Sien die bevalt van hun kindje. Er komen heel wat thema's aan bod die in ieder zijn leefwereld wel eens voorkomen. Natuurlijk wel op een licht verteerbare manier gebracht.'

Het personage van Anna ging in de vorige reeksen geregeld van het ene uiterste naar het andere. Vindt zij meer rust?

Alejandra: 'Ik denk wel dat er iets meer stabiliteit in Anna is gekomen. Het blijft natuurlijk wel Anna, want anders heb je geen verhaal. Ze blijft de uitersten opzoeken.'

Ini: 'Ja, ze blijft wel Anna-toeren uithalen. Toch kent ze meer emotionele stabiliteit. En met de komst van haar partner Jean-Philippe duiken er weer andere problemen op. Want ze krijgt er een plus-dochter bij. En ze moet daarmee leren omgaan. Ook het leeftijdsverschil tussen haar en Jean-Philippe speelt geregeld.'

En dan is er nog Lente, de duivelse dochter van Sas.

Ini: (lacht) 'Lente is inderdaad niet altijd even makkelijk. En dat gaat er niet op verbeteren. Ze pubert nog niet echt, maar ze blijft wel haar eigen duivelse zelve. Mama en papa dekken het ook nog altijd toe. Sas heeft alles zo graag onder controle, maar met de streken van haar dochter lukt dat net niet.'

Tine: 'Lente wordt ook een soort grappige partner in crime van de moeder van Nicole. Die twee hebben een soort duivels pact met elkaar gesloten waardoor iedereen, en niet in het minst Nicole, op haar tellen moet passen. Nicole’s moeder en Lenteke vinden elkaar in de stoutheid der dingen.' (lachen)

Zitten er nog meer seizoenen van 'Zie Mij Graag' aan te komen?

Alejandra: 'Voor zover wij weten niet. Voor ons is het nu afgerond en we hebben geen weet van plannen voor nog een seizoen. De derde reeks is ook geschreven als een afgerond verhaal. Vermoedelijk zal het dus bij drie seizoenen blijven. Maar het belooft wel een heel boeiende laatste reeks te worden.'

'Zie Mij Graag', vanaf dinsdag 7 januari om 20.40 uur op Eén.