Deal Eleven Sports met internationale speler zorgt voor onrust in Vlaanderen

Eleven Sports en de Pro League kondigden woensdag trots aan dat het zou gaan samenwerken met het Spaanse multimediabedrijf Mediapro. Maar dat zal onvermijdelijk tot jobverlies leiden. De Vlaamse audiovisuele sector maakt zich grote zorgen.

Eleven Sports verwierf de rechten op het Belgisch voetbal voor zo'n slordige 103 miljoen euro. En de ambities reiken ver. Dat blijkt uit de overeenkomst die de zender nu heeft gesloten met Mediapro, een Spaans productiebedrijf met een omzet van zo'n 2 miljard euro. De deal tussen Eleven en Mediapro gaat puur over de productie, inclusief, technisch materiaal, dus het in beeld brengen van de Belgische voetbalwedstrijden. Daarnaast zal Mediapro ook mee het Belgisch voetbal verkopen in het buitenland.

Op dit moment hebben Videohouse en Woestijnvis de productie van de voetbaluitzendingen in handen. Het Laatste Nieuws beschikt over informatie dat Mediapro een overeenkomst met deze partners zal proberen te sluiten. Ook Eleven benadrukt dat het zal blijven lokaal personeel inzetten.

Maar deze intentie neemt de onrust niet weg. Vooral bij Videohouse zijn ze bezorgd om de toekomst: 'We zijn net aan het herstellen van de coronacrisis en rekenden op dit contract. Dit is dus een heel zware slag. Of er ontslagen vallen? Ik vrees dat het impact kan hebben op onze freelancers. Er was hier een mooi ecosysteem. Belgisch. Met lokale telecombedrijven als Telenet en Proximus, en productiehuizen van eigen bodem, die samen ons voetbal bij de fan brachten. Ik begrijp niet dat de Pro League daar niet meer in wou investeren', zo klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Momenteel zijn er nog volop onderhandelingen tussen Eleven, de Pro League, Proximus en Telenet over de uitzendrechten. Vooral met Telenet verlopen de onderhandelingen erg moeilijk. En daar komt nu ook nog Mediapro bij dat een deal moet sluiten met Videohouse en Woestijnvis. Dat dit nog een werk van lange adem kan worden, behoeft geen verdere uitleg.

Bron: Het Laatste Nieuws - eigen bericht



Lees ook: