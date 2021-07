De VRT staat dinsdag 20 juli in teken van dag van nationale rouw

Dinsdag 20 juli is een dag van nationale rouw en staan we samen stil bij de slachtoffers van de ongeziene watersnood die verschillende delen van ons land heeft getroffen. Ook de VRT doet mee op een serene manier.

Al de radio-, tv-merken en online aanbod zullen aangepast zijn aan deze dag van nationale rouw.

'We zijn allemaal zeer aangeslagen door de natuurramp die ons land heeft getroffen. We leven mee met het verlies van de mensen die slachtoffer zijn van deze ongeziene watersnood. Om 12 uur neemt elk merk deel aan de minuut van stilte, zodat iedereen even mee stil kan staan bij de gebeurtenissen. Mensen verbinden is een van onze hoofdopdrachten als publieke omroep, dat zit in het DNA van de VRT. Daarom zal elk VRT-merk – radio, tv en online – er morgen op de dag van nationale rouw ook zijn met een aangepast aanbod vergezeld van de juiste, meelevende toon. We blijven ook samen met de andere omroepen de campagne voor de solidariteitsactie van het Rode Kruis ondersteunen. Op die manier willen we iedereen samenbrengen rond het gevoel van solidariteit en medeleven', zegt Ricus Jansegers, Algemeen Directeur Content namens de VRT-directie.

Eén zendt om 11.45 uur een extra 'Journaal' uit, dat ook live te volgen is via vrtnws.be. Dit journaal wordt gevolgd door de toespraak van Koning Filip. 'Het Journaal' van 19.00 uur zal langer zijn dan gebruikelijk. Daarna volgt een licht aangepaste avondprogrammatie. De stoel gaat door maar verder verschuift de aflevering van 'Switch' naar de volgende dag en starten de andere avondprogramma's eerder dan voorzien.

Canvas voorziet een langere aflevering van 'Terzake' waarin wordt teruggekeken op de dag van nationale rouw.

'Karrewiet' brengt bij Ketnet verslag uit over de dag van nationale rouw en dit op kindermaat. Zo zullen de reporters uitleggen wat een dag van nationale rouw nu juist betekent.

Alle VRT-radio's passen dinsdag de muziek in hun aanbod aan. Na elke nieuwsuitzending volgt er een korte jingle met kort duiding: 'Ons land is getroffen door een ongeziene ramp. De VRT leeft mee met familie en vrienden van de slachtoffers. Die solidariteit hoor je vandaag ook bij Radio 1 / Radio 2 / Klara / MNM / Studio Brussel.'

Bij Radio 1 wordt 'De Zomer Van…' aangepast, presentator Evert Venema zal geen centrale gast hebben maar gaat met de luisteraars op zoek naar nummers over 'elkaar helpen'. Om 12.00 uur wordt de uitzending van '#weetikveel' vervangen door een extra uitzending van 'De Wereld Vandaag' met Ruth Roets.

Radio 2 verandert de zomerprogramma’s in voor-, namiddag en avond in 'Beste Buren', van 8.00 tot 12.00 uur met Kim Debrie en Daan Masset, van 13.00 tot 16.00 uur met Karolien Debecker en van 19.00 tot 23.00 uur met Marc Pinte. 'Beste Buren' zal bestaan uit muziek die steun biedt en brengt verhalen van mensen die meehelpen in de plekken die getroffen zijn door de watersnood.

De zomerse muziekprogramma's 'Sing Your Summer' en 'MNM Summer Hits' gaan niet door op MNM. Doorheen de hele dag kunnen luisteraars wel nummers die steun bieden aanvragen.

Bij Klara gaat de voorziene uitzending van het Preludium concert niet door.

Studio Brussel zendt dinsdag de geplande 'Tomorrowland Around the world DJsets' niet uit.

Na het nieuws van 12.00 uur draaien Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe, Willy, Nostalgie, NRJ en de lokale radiozenders van de Vereniging Regionale Radio Omroepen (VRRO) het nummer No Sound But The Wind van Editors, als teken van solidariteit.