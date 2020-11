De val van 'blade runner' Oscar Pistorius: een nieuwe true crime-reeks op Canvas

De paralympische atleet Oscar Pistorius schreef in 2012 geschiedenis toen hij mocht deelnemen aan de 400 meter tijdens de reguliere Olympische Spelen in Londen.

Op zijn protheses, die hem de bijnaam 'blade runner' bezorgden, bereikte hij de halve finale tegen topatleten van over heel de wereld. Maar nog geen jaar later werd Pistorius ervan beschuldigd zijn vriendin Reeva Steenkamp te hebben vermoord in hun huis in Pretoria. Hij werd eerst veroordeeld voor doodslag en later in beroep wegens moord, en moest voor 15 jaar achter de tralies.

De vierdelige documentaire 'The Life and Trials of Oscar Pistorius' reconstrueert het in de media breed uitgesmeerde proces en blikt tegelijk terug op het leven van de Zuid-Afrikaanse atleet. Hoe hij zijn beperking overwon en hoge toppen scheerde in het paralympische atletiek, maar daarna ontspoorde en in een diep dal terechtkwam.

Het verhaal van de 'gevallen held' Oscar Pistorius is een van de meeste schokkende uit de sportgeschiedenis. Het doet wat denken aan dat van Lance Armstrong, al is het uiteraard toch nog van een heel andere orde. De heroïek van een man die zijn fysieke beperking overstijgt om de grootste sportieve successen te boeken, en daarna de tragiek van de diepe val door foute persoonlijke keuzes, al werden die deels mee bepaald door zijn verleden en de maatschappelijke context.

Icoon

Pistorius was een internationaal sporticoon dat miljoenen mensen over heel de wereld inspireerde met zijn atletische capaciteiten, zijn vastberadenheid en zijn doorzettingsvermogen om de kansen te grijpen die hij naar eigen gevoel verdiende. Maar begin 2013 kwam hij in een horrordrama terecht en in een mediastorm die nog groter was dan bij zijn sportieve successen.

Aan de hand van getuigenissen van allerlei mensen uit de entourage van Pistorius en zijn vriendin, vertelt de documentaire van Daniel Gordon over de triomf en de tragedie van Oscar Pistorius. Het verhaal wordt rijkelijk geïllustreerd met archiefbeelden. Elke aflevering zoomt in op het proces en kijkt tegelijk terug op het leven van de atleet.

Paralympiër en Olympiër

Oscar Pistorius (°1986) had al van bij zijn geboorte een probleem aan zijn onderbenen. Nog voor hij een jaar oud was werden die tot aan zijn knieën geamputeerd. Maar desondanks ontwikkelde Pistorius zich tot een fameuze atleet die op zijn protheses van koolstofvezel toptijden neerzette op de 100, 200 en 400 meter. 'Blade runner', zoals hij genoemd werd, maakte furore op de Paralympische Spelen van 2004 en 2008.

Maar hij wou meer en na een jarenlange strijd tegen de Internationale Atletiekfederatie kreeg hij de toestemming om mee te doen aan de reguliere Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daar bereikte hij de halve finale op de 400 meter en de finale op de 4 x 400.

Moordenaar

Op Valentijnsdag 2013 werd de (sport)wereld opgeschrikt door het nieuws dat Oscar Pistorius zijn vriendin, fotomodel Reeva Steenkamp, zou hebben doodgeschoten. Pistorius verklaarde eerst dat het een ongeval was en dat hij dacht dat hij op een indringer schoot. Maar tijdens het emotionele proces, dat een half jaar duurde, bleek dat het wel degelijk om doodslag na een ruzie ging. Pistorius werd veroordeeld tot vijf jaar cel, maar later in beroep werd de kwalificatie van het misdrijf verzwaard tot moord en de straf tot 15 jaar. Pistorius zit ook vandaag nog in de cel en kan ten vroegste in 2023 vrijkomen.

Kind van zijn tijd

'The Life and Trials of Oscar Pistorius' focust niet alleen op het persoonlijke drama van de atleet en de mens Pistorius, maar houdt dat ook tegen het licht van de maatschappelijke, culturele en historische achtergrond waarin het zich heeft afgespeeld. Het gaat daarbij onder meer over zijn gepriviligieerde blanke familie in het Zuid-Afrika na de Apartheid, het diepgewortelde raciale wantrouwen en de angst voor de andere in zijn land, de aloude wapencultuur in Zuid-Afrika, familiale spanningen en geweld, leven met een beperking en de vooroordelen tegen sporters met beperkingen, de tol van de roem, en de forensische en juridische procedures in Zuid-Afrika. Al die thema’s geven het tot de verbeelding sprekende verhaal van Oscar Pistorius nog extra dimensies en maken van 'The Life and Trials of Oscar Pistorius' een fascinerende reeks.

'The Life and Trials of Oscar Pistorius', vanaf maandag 16 november om 22.15 uur op Canvas.