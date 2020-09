'De Slimste Mens ter Wereld' zoekt publiek!

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

'De Slimste Mens ter Wereld' keert binnenkort terug op VIER. Ook in deze coronatijd heeft Erik Van Looy publiek nodig. Meer dan ooit is de boodschap: 'Snel zijn!'

De eerste kandidaten voor het nieuwe seizoen 'De Slimste Mens ter Wereld' zijn al bekend. Deze bekende Vlamingen gaan heel binnenkort de strijd aan. En jij kan erbij zijn!

Altijd al een plaats willen bemachtigen op de set? Let op! VIER vraagt om in te schrijven voor 4 OF 6 personen uit dezelfde sociale bubbel. Aanmelden kan vandaag, maandag 14 september vanaf 14 uur via deze link! Veel plezier!



Lees ook: