De radiozenders van VRT doen je boxen knallen

Radio 2 maakt deze zomer zes weken lang liveradio aan de kust in De Panne, Bredene en Blankenberge. Van maandag 11 juli tot en met zaterdag 20 augustus. Kom gerust langs, ontmoet Vlaamse artiesten én ga samen met Radio 2 op zoek naar dé Zomerhit van 2022.

In 'Radio 2 Aan Zee', van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, geven Ann Reymen en ladybikers Margaux Bogaert en Katleen Craenhals tips en tricks om alles uit je vakantie te halen.

Van 13.00 tot 16.00 uur is er dan 'Radio 2 Zomerhit', met Caren Meynen of Daan Masset. Zij vertellen je alles over de genomineerden en nemen je mee backstage tijdens de televisieopnames. De artiesten komen ook langs en dagelijks zijn er intieme liveoptredens aan de radiostudio. Alles wat er rond 'Zomerhit' gebeurt, hoor je eerst op Radio 2.

Kim Debrie is er 's avonds van 18.00 tot 20.00 uur met 'Radio 2 Bene Bene', op Radio 2. Daarin geniet je van liveoptredens, met artiesten van bij ons. Kim hoor je ook elke weekdag tussen 12.00 en 13.00 uur op Radio 2 Bene Bene op DAB+, ook te beluisteren via de Radio 2-app.

En een primeur, vanaf 9 juli: op zaterdagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur presenteren Siska Schoeters en Niels Destadsbader voor het eerst samen op Radio 2. In 'Radio 2 Zomertoppers' maakt het duo je plezant wakker, samen met hun bekende gasten en vrolijke muziek.

Ook nieuw vanaf 9 juli, elke zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur: 'De Radio 2 Album 200'. Daarin gaat Margaux Bogaert op zoek naar de mooiste albums die Vlaanderen de afgelopen week heeft gekocht. Ze ontdekt hits van vroeger en nu en geeft tips voor je muzieklijsten.

Op zondag presenteert Peter Verhulst in de zomer 'Radio 2 80, 90 & Nillies', met de grootste hits uit drie decennia. Vanaf 3 juli tussen 10.00 en 13.00 uur.

Karolien Debecker of Lars De Groote sluiten het weekend af met een muzikale gast die vakantieherinneringen vasthangt aan de mooiste muziek in 'The Way to your Heart'. Op zondagavond tussen 18.00 en 20.00 uur kun je volop wegdromen in vakantiestijl.

Radio 2 gaat deze zomer ook regionaal en lokaal weer op zoek naar de verhalen achter enkele Mysteries in Vlaanderen. Wie heeft bijvoorbeeld de rijkswachtkepie, die verdween op een illegaal concert van AC/DC in Kontich? Ontdek het deze zomer op Radio 2 en als podcast op VRT NU, Radio2.be en in de Radio 2-app.

MNM

MNM trekt deze zomer naar zee! Kom MNM live bezoeken in Blankenberge, en duik samen met de MNM-dj’s het water in. Elk weekend kun je kennismaken met de leukste watersporten: kitesurfen, suppen, windsurfen, … Heb je het nog nooit gedaan, en wil je het graag eens beleven? Het kan deze zomer, samen met MNM.

Voor het twaalfde jaar op rij gaat MNM op zoek naar de strafste jonge dj van het moment tijdens 'MNM Start To DJ'. Wie treedt in de voetsporen van onder andere 5NAPBACK, Manuals en Voltage? De hele zomer lang hoor je elke dag een 'Start To DJ'-kandidaat op de radio. Tijdens de finale op het strand van Blankenberge gaan we op zoek naar de winnaar die komend jaar de titel van 'MNM Start To DJ'-winnaar mag dragen.

MNM stuurt deze zomer een bende jonge reporters het land in. De 'MNM Summer Squad' gaat naar de luisteraars toe en doet verslag over jouw zomer. De leukste festivals en concerten, maar ook zomerbars en alle andere plekken waar de MNM-luisteraar de zomer beleeft. Wanne Synnave presenteert in juli en augustus de 'Ochtendshow' op MNM. Hij krijgt elke ochtend het gezelschap van een bekende gast.

Radio 1

Voor het eerst loopt 'Culture Club' door tijdens de zomermaanden, als 'Culture Club Zomer'. Geniet vanaf 2 juli, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur, van een live-uitzending vanop een cultureel evenement in Vlaanderen. Bent Van Looy en Annelies Moons nemen je mee in de wereld van kunst en cultuur met schrijvers, kunstenaars en theater- en filmmakers.

Nieuw op Radio 1, elke weekdag tussen 12.00 en 13.00 uur: 'Expo 22'. Samen met Radio 1-luisteraars stelt Korneel Declerq een museum samen met honderd onvergetelijke voorwerpen uit de populaire cultuur. Verdient de parafix van Merlina daarin een plaats? En hoe zat dat alweer met de verschrikkelijke milieubox van Theo Kelchtermans? Wie heeft nog een kartonnen doos op zolder staan waarmee hij of zij op CM-kamp vertrok? Wie verslikte ​ zich ooit nog in een flippo, mooi verzameld uit chipszakjes?

Nog nieuw: 'De Laatste Queen', vanaf 3 juli elke zondag tussen 12.00 en 13.00 uur. Een podcast met wekelijks een nieuwe aflevering op antenne. Al zeventig jaar zit de Britse koningin op de troon. Zij is de langst regerende monarch aller tijden, een icoon van standvastigheid. Lieven Vandenhaute praat met Jo De Poorter en andere koningshuiskenners over de vrouw onder de kroon en over de figuren die haar omringen.

Naast de nieuwe zomerprogramma's en een drukke sportzomer met 'Sporza Tour', kun je als Radio 1-luisteraar ook genieten van de vertrouwde zomerformats, zoals 'De Zomer Van', elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur, met Evert Venema of Ayco Duyster.

Studio Brussel

De zomer van 2022 is dé zomer van de vrijheid bij Studio Brussel en de planning loopt nu al over! Daarom doet Studio Brussel op 21 juni de deuren van de studio in Brussel dicht en vertrekt met 'Bus Belgica' voor 69 dagen lang live-uitzendingen vanop de beste festivals en evenementen. De zomer van Studio Brussel staat na enkele coronajaren dus weer vollédig in het teken van festivals: Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop, noem maar op. Studio Brussel stuurt daarvoor ook zijn festivalreporters op pad naar meer dan veertig festivals en grote concerten, met heel wat nieuw jong geweld zoals Stéphan Tanganagba en Marie Neefs. Geniet van een hele zomer lang livemuziek op je radio.

Klara

Klara pakt vanaf eind juni uit met slechts één programma: 'De Zomer van Klara'. De presentatoren gidsen je door de zomer met prachtige muziek en vele verhalen, van de vrouwen van Benjamin Britten en het bonte leven van Molière. Eric Rinckhout vertelt de geschiedenis van de Riviera (ook als podcast beschikbaar op VRT NU en in de Klara-app). Eminente jazzcats laten je in de serie 'Unforgettable' kennismaken met hun favoriete liveconcerten. Klassieke musici delen vertellingen van overal ter wereld. Liesbet Vereertbruggen laat cultuurhistorische verhalen over de zwaan horen. Sara Debroey nam in bossen en velden vogelgeluiden op met ornithologe Barbara De Coninck.

En dankzij Klara zit je ook deze zomer op de eerste rij van de grootste festivals van de klassieke muziek en de jazz, zoals MA, Laus Polyphoniae en Jazz Middelheim. Klara's paradepaardje van de zomermaanden is het Walden Festival, op 16 en 17 juli in Brussel. Klassiek, hedendaags, jazz, niet-westers en new classical vormen de ingrediënten van een avontuurlijk zomerfestival voor jong en oud, een initiatief van de makers van het Klarafestival. Het concept? Genieten van muziek in al haar verscheidenheid, op verschillende podia in en rond het unieke Brusselse Leopoldpark. Een strijkkwartet, oedspelers, flamencogitaristen, virtuoze jazzmusici en mysterieuze soundscapes … op het Walden Festival maak je het allemaal mee. Met een strooien hoedje op.

'De Zomer van Klara', dat is een zomer lang genieten van de heerlijkste muziek en straffe verhalen.