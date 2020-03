'De MUG' volgt gezin na verkeersongeval met scooter op weg naar de Zoo

Op maandag 2 maart om 21.45 uur zitten de kijkers bij VTM opnieuw op de eerste rij van de spoedafdeling van ZNA Stuivenberg in Antwerpen, een van de grootste van ons land.

Ongeveer 619.000 kijkers - goed voor een marktaandeel van 32.8% op VVA 18-54 (live+uitgesteld) - volgden afgelopen maandag in de eerste aflevering hoe de hulpverleners meermaals met spoed uitrukken om mensen in nood te helpen.

In de tweede aflevering opnieuw duidelijk dat het noodlot altijd toeslaat op de meest onverwachte momenten. Zo ook voor het gezin De Bakker uit Schilde. Wanneer het gezin op de scooter onderweg is naar de Zoo, worden de 11-jarige Dax en mama Anneke frontaal aangereden door een auto. Vooral Dax weet zich wel erg sterk te houden en dat is ook de spoedartsen niet ontgaan...

'Je merkt dat kinderen zich veel volwassener gedragen dan dat we kunnen verwachten en dat was hier absoluut het geval. Ik sta daar toch van versteld', zegt spoedarts Johan. 'Dax vroeg zelfs of hij maandag terug naar school kon gaan', vult spoedverpleegkundige Steve aan.

Aangekomen op de spoed wordt het aangeslagen gezin opgevangen door de hulpverleners en dat zorgt voor een ontroerend moment...

Niet veel later is te zien hoe de hulpverleners uitrukken voor een ernstig werkongeval. Kenneth heeft tussen een draaiende machine gezeten. Bij aankomst ziet spoedverpleegkundige Lisa meteen dat het een operatie nodig is. 'De kans dat deze man vingers zal verliezen is reëel', zegt Lisa.

'De MUG', maandag 2 maart om 21.45 uur bij VTM.