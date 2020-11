'De Mol' dit voorjaar in Duitsland

Dat 'De Mol' in het voorjaar van 2021 terug te zien is op VIER was al eerder bekend gemaakt. Maar de locatie was nog een goed bewaard geheim. Maar wie donderdag naar 'De Slimste Mens ter Wereld' keek, weet intussen waar het spannende spel zich dit seizoen afspeelt.

'Mol' Alina Churikova kreeg donderdag in 'De Slimste Mens ter Wereld' een vraag van presentator Gilles De Coster. Daar zat zeker meer achter. En zo geschiedde. Want via diverse hints kwam de kijker te weten dat de nieuwe editie van 'De Mol' zich dit jaar afspeelt in Duitsland.

Bekijk hier de video met Gilles De Coster.