De Lach van JOE is geraden!

Niet Willy Sommers, Freek Braeckman of Tom Waes, wél niemand minder dan voormalig Belgisch wielericoon Sven Nys blijkt de mysterieuze 'Lach van JOE'.

Na 15 dagen van spanning en 128 foute pogingen, wist luisteraar Olivier uit Elsegem de lachidentiteit te ontmaskeren bij JOE-dj Carl Schmitz. 'Ik had niet gedacht dat ik kans ging maken om mee te doen. Mijn collega Dieter en ik doen allebei mee. We hebben beloofd om het geld te delen als we winnen', klonk het bij luisteraar Olivier. En winnen deden ze. Hun scherp gehoor wordt beloond met een indrukwekkende prijs van maar liefst 13.800 euro. 'Mijn hartslag gaat 100 slagen de lucht in, niet normaal. Mijn collega is niet bij mij op dit moment, maar ik ga hem straks wel bellen. Machtig!”'

De eerste lach is nog maar net geraden en er staat al een nieuw mysterie klaar om ontrafeld te worden. JOE dj’s Raf Van Brussel en Rani De Coninck hebben daarnet een nieuwe lach gelost. Ook het tweede raadsel start met een pot van 1000 euro. Na elke fout poging komt daar 100 euro bij. Maar dat is niet alles. Eén keer per dag klinkt het Boosteralarm, hét moment waarop de luisteraars niet alleen kans maken om de volledige pot te winnen, maar daarbovenop nog een verbluffende bonus van 10.000 euro kunnen opstrijken. De gelukkige JOE-luisteraar die de tweede lach kan raden, wordt rijkelijk beloond met een geldbedrag.