De 'Lach van Joe' is geraden en brengt 21.900 euro op

Foto: Joe © DPG Media 2020

Willy Sommers, Matteo Simoni en Niels Destadsbader. Het waren allemaal verdienstelijke pogingen van Joe-luisteraars om de mysterieuze 'Lach van Joe' te raden. Maar het is uiteindelijk Liesbeth uit Zwevegem die met het prijzengeld gaat lopen.

Zij gaf, na 218 foute antwoorden van luisteraars, het enige juiste antwoord bij ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx: Stijn Meuris, zanger van Noordkaap. Liesbeth wint daarmee maar liefst 21.900 euro.

Liesbeth schreeuwde het uit toen ze hoorde dat ze de Lach van Joe had geraden. Het waren vooral de extra tips die haar op het juiste spoor hebben gebracht: 'Ik speel al mee sinds de tweede week en de naam die ik in mijn hoofd had, is ook al een paar keer veranderd. Maar met de tips van gisteren wist ik het plots. Als je de eerste letters van alle achternamen die de jury gisteren heeft gegeven achter elkaar zet, dan zie je er 'Noordkaap' in.' Sven Ornelis wou ook nog weten wat ze met het geld gaat doen: 'We gaan onze nieuwbouw daarmee afwerken!'

Stijn Meuris: 'Ik heb een atypische lach, die je niet met mij associeert. Mensen die mij goed kennen, wijzen mij erop dat het precies de lach van mijn moeder is. Ik heb dat lang ontkend, maar toegegeven, ze hebben gelijk. Ik had nooit gedacht dat mijn lach zo veel geld zou opbrengen.'

Ontdek hier de oplossing van de 'Lach van Joe':

Nu 'De Lach van Joe' is geraden, kunnen de Joe-dj's zich volledig focussen op de '70's Top 700'. 'We houden die glimlach gewoon vast en starten over een dikke week met de '70's Top 700', vertelt Anke Buckinx, 'Het wordt een muzikale feestweek net voor de krokusvakantie.'