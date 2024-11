De kers op hun Sportpaleis-taart: Regi en Linda komen naar Q-Pop

Op vrijdag 29 november transformeert het Sportpaleis in Antwerpen voor één nacht in een sprankelend mekka van glitter en glamour.

Dat de derde editie van Q-Pop een knalfeest belooft te worden, maakt Qmusic nu helemaal waar met de toevoeging van Regi en Linda aan de line-up. Dat nieuws brachten ze vanochtend zelf tijdens hun bezoek aan de ochtendshow van Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Nadat ze eerder deze maand maar liefst zéven keer in een nokvol Sportpaleis stonden, doen Regi en Linda er tijdens Q-Pop dus nog een schepje bovenop.

Tijdens deze derde editie van Q-Pop krijgen Regi en Linda straf muzikaal gezelschap uit het binnen- en buitenland. Zo staan ook Damiano David, Alvaro Soler, Pommelien Thijs, CAMILLE, Metejoor, Laura Tesoro, Berre, MAKSIM, Aaron Blommaert, MEAU en Luna op vrijdag 29 november in het Sportpaleis om er live de favoriete hits van de Q-luisteraars te brengen. Qmusic reikt tijdens het muzikale spektakel opnieuw twee awards uit: de Qmusic Award voor Hit van het Jaar Nationaal (powered by Sabam) en de Qmusic Award voor Hit van het Jaar Internationaal. En alsof dat nog niet genoeg is, houdt Q-Pop een flinke dosis mysterie en verrassingen in petto.

Voor muziekliefhebbers die deze glamoureuze, muzikale avond zéker niet willen missen: tickets zijn te koop via qmusic.be en in de Q-app.