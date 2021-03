'De Inspecteur' maakt slapende klanten wakker

Nog te veel Vlamingen betalen te veel voor hun gas en elektriciteit. Daar wil 'De Inspecteur' volgende week iets aan doen met een grote Energiespecial.

Volgens de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kan een Vlaming gemiddeld 300 euro besparen op zijn energiefactuur door over te schakelen naar een andere leverancier. Maar veel mensen weten niet hoe ze dat moeten doen. De 'Inspecteur' helpt hen daarbij tijdens de Energiespecial, van maandag 8 tot en met vrijdag 12 maart, op Radio 2 en in de Radio 2-app.

'De Inspecteur' bespaart 1.000 euro voor Rudy, Hilde en Nancy

Rudy Van Bouwel uit Knokke-Heist kan tot 480 euro per jaar besparen op zijn energiefactuur als hij nu verandert van leverancier. Hij zit al 52 jaar bij dezelfde energieleverancier, sinds 1969 dus. 'Ik ben een vrij trouwe man. Ik ben al 52 jaar gelukkig getrouwd met dezelfde echtgenote en zit ook al 52 jaar bij dezelfde energieleverancier.' 'Dat eerste vind ik mooi', zegt Inspecteur Sven Pichal, 'dat tweede, dat is toch niet zo positief, want Rudy laat hier toch wat geld liggen.'

Nancy Van der linden uit Bornem heeft zonnepanelen én een digitale meter. Ook zij kan besparen op haar energiefactuur, ook al heeft ze nu geen voordeel meer van de terugdraaiende teller. Volgens de V-test van de VREG kan ze tot 251 euro per jaar besparen: 105 euro voor elektriciteit en 146 euro voor gas. En Hilde Vercruysse uit Oostakker kan tot 336 euro per jaar besparen op haar gas- en elektriciteitsfactuur als ze nu verandert.

En zo zijn er ongeveer 100.000 'slapende' klanten, die al jaren klant zijn bij dezelfde leverancier en waarschijnlijk elke maand te veel betalen voor hun energie. Overstappen naar een nieuwe energieleverancier is nochtans niet zo heel moeilijk, maar je moet er wel je hoofd bijhouden. 'De Inspecteur' helpt iedereen op weg. Want hoe begin je eraan? Welke vergelijkingssites zijn betrouwbaar? Kies je voor een vast of een variabel tarief? Wanneer mag een energieleverancier zich groen noemen? En wat als je zonnepanelen en een digitale meter hebt, wat moet je dan doen? Op al deze vragen geeft 'De Inspecteur' volgende week antwoorden tijdens de Energiespecial.

Wie nu de V-test doet, kan tot 300 euro besparen: 'Het blijft lonen om op tijd en stond te veranderen.'

Je kan gemiddeld meer dan 300 euro per jaar besparen als je nu verandert van energieleverancier. Dat is wat de VREG beweert. 'De Inspecteur' bekijkt die cijfers in detail. Want die 300 euro is een gemiddelde besparing. Heel wat mensen besparen minder of helemaal niks.

Energiespecial

Op de radio

- Maandag 8 maart: Hoe begin je eraan? Er is de V-test op de website van de VREG, maar daarnaast heb je nog andere (commerciële) sites. Zijn die allemaal even betrouwbaar? En wat met groepsaankopen, zijn die interessant?

- Dinsdag 9 maart: Via een vergelijkingssite vind je een leverancier die goedkoper is dan je huidige. Dus je schakelt over. Maar dan valt de voorschotfactuur of de eindfactuur in de bus en die vallen duurder uit dan het bedrag dat je op die vergelijkingssites zag. Hoe kan dat?

- Woensdag 10 maart: Wanneer mag een energieleverancier zichzelf 'groen' noemen? Greenpeace beoordeelt dat anders dan de VREG. Hoe kan dat?

- Donderdag 11 maart: Kies je voor een vast of variabel tarief? Wat is het voordeligst? Of kies je beter voor veiligheid?

- Vrijdag 12 maart: Wat als je zonnepanelen en een digitale meter hebt? Dan moet je op zoek naar een energieleverancier die jou betaalt voor de stroom die je op het net zet. Zo kan je toch nog een zaakje doen!

In de Radio 2-app

Tijdens 3 livesessies in de app beantwoordt De Inspecteur specifieke vragen, telkens van 9.30 tot 10.00 uur:

- Maandag 8 maart: veranderen van energieleverancier: hoe doe je dat?

- Dinsdag 9 maart: veranderen van energieleverancier: let op voor de valkuilen!

- Vrijdag 12 maart: veranderen van energieleverancier: wat als je zonnepanelen hebt?

Inspecteur Sven Pichal geeft op maandag, dinsdag en vrijdag telkens een samenvatting van de livesessie bij 'De Madammen'. En in 'Spits' krijgen alle luisteraars een stand van zaken met weetjes, tips en tricks.

