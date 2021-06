De Homo universalis van 'Iedereen Beroemd' trekt naar Duitsland

Het populaire spelletje Homo universalis uit 'Iedereen Beroemd' steekt na een succesvolle remake in Nederland opnieuw de grenzen over. Naar Duitsland dit keer, waar de zender Sat.1 de nieuwe spelshow '99 Einer Schlgt Sie Alle!' brengt.

Net als in Homo universalis moeten in '99 – Einer Schlägt Sie Alle!' 100 mensen het in allerlei opdrachten tegen elkaar opnemen. Na elke opdracht valt er iemand af, en wie als laatste overblijft wint het spel. Fans van de Vlaamse versie zullen trouwens opdrachten herkennen: in de Duitse versie komen verschillende opdrachten uit de drie seizoenen van Homo universalis aan bod.

In tegenstelling tot het spelletje in Vlaanderen is '99 – Einer Schlägt Sie Alle!' geen rubriek van een dagelijks programma, maar wordt het een op zich staande spelshow die drie vrijdagavonden loopt.

Wie wordt de Duitse man of vrouw die alles kan? Deze geluksvogel wint niet enkel de eer, maar ook de hoofdprijs van 99.000 euro. '99 – Einer Schlägt Sie Alle!' wordt gepresenteerd door Johanna Klum en Florian Schmidt-Sommerfeld en is vanaf vrijdag 9 juli te zien in Duitsland.

Duitsland is niet het enige land waar Homo universalis scoort met een eigen versie, trouwens. Nederland zond al twee succesvolle seizoenen uit en begint nu aan de opnames van een derde seizoen.