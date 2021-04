'De Cooke & Verhulst Show': binnenkort nieuw op Play4

Een dagelijkse talkshow hadden ze al, maar dit voorjaar ruilen Gert Verhulst en James Cooke de buik van de Evanna in voor de glitter en glamour van een opgeblonken studio.

Want in studio 5 in Schelle maken ze plaats voor veel gasten en veel show en voorzien ze de weekdagen van een dagelijkse portie televisieplezier.

Gert en James stellen voor hun nieuwe show meteen een topploeg samen, met op de flanken de iet of wat droge bijdrage van Jeroom op maandag, op dinsdag de markante meningen van Marc-Marie, de mooiste lach op woensdag met Rani en de eminente Erik Van Looy en zijn dossierkennis op donderdag.

Gert Verhulst: 'Heel blij en dankbaar dat we er na de paaspauze weer volop kunnen invliegen. Ik hoop dat we onze kijkers toch een beetje verstrooiing kunnen brengen met een gezonde mix van actua en humor. De televisie is in deze lange periode niet te onderschatten gezelschap in vele huiskamers. Samen met Jeroom, Marc-Marie, Rani en Erik willen we die eerste lenteavonden net iets interessanter, vrolijker en gezelliger maken. Want hoop doet leven!'

'Een hele eer om deze vier toppers wekelijks te gast te hebben in onze nieuwe show. Denk daarnaast aan een grote shiny floor waarop we de show weer in de bizz steken met leuke performances van bekend en onbekend Vlaanderen. Na een donkere winter en een nog steeds erg onzekere periode in het verschiet is een dagelijkse portie ontspanning brengen onze belangrijkste missie', aldus James Cooke.

'De Cooke & Verhulst Show' start binnenkort op Play4.