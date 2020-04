'De Columbus' rijdt weer uit op Eén

'De Columbus' rijdt weer uit op En

Foto: Eén - © VRT 2019

Vanaf 30 april trekt Wim Lybaert opnieuw de wijde wereld in. En 'De Columbus' gaat verder. Letterlijk, want dit seizoen zorgt elke bestemming voor een nieuwe start. Waar de ene reis eindigt, vertrekt de andere met een volgende gast.

Zo wordt niet alleen de bestemming door het toeval bepaald, ook de start van elke reis ligt deze keer in de handen van het lot.

De omgeving wordt dan wel iets exotischer, maar het doel van de reis blijft hetzelfde: samen columbussen. Dat is samen loslaten en genieten van het goede leven onderweg. Maar columbussen, dat is ook durven vertrekken zonder plan en zonder voorbereiding. Want Wim laat zich ook in deze nieuwe reeks altijd en overal leiden door het toeval en zijn gast. Of ze op hun bestemming geraken is niet zo belangrijk. De twee columbussers springen samen in het onbekende en komen zo dichter bij elkaar en met wat geluk ook wat dichter bij zichzelf.

Wim laat zich dit seizoen navigeren door Lieven Scheire, Ingeborg, Tom Van Dyck, Dieter Coppens, Tijs Vanneste en Maaike Cafmeyer.

Meer details worden volgende week bekend gemaakt.



