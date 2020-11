De Amerikaanse verkiezingen bij de VRT

Foto: © VRT 2020

Op dinsdag 3 november kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Wordt het opnieuw Donald Trump of kan uitdager Joe Biden, eerder de vicepresident van Barack Obama, de Amerikaanse kiezers overtuigen en zijn voorsprong in de peilingen verzilveren?

Dankzij de lineaire en digitale platformen van VRT NWS kan je het volgen vanop de eerste rij.

VRT NWS heeft daarvoor een aantal journalisten ter plaatse in de VS. Zij brengen verslag uit via alle media en platformen, in een onafgebroken stroom van informatie op radio en tv , via vrtnws.be en de VRT NWS-app.

Björn Soenens, de vaste Amerika-correspondent voor VRT sinds 2017, volgt het Republikeinse kamp. Tom Van de Weghe vat post bij de Democraten en Veerle De Vos trekt naar een zogenaamde 'swing state', waar de verkiezingen extra spannend worden. Thomas De Graeve post vanuit Michigan doorlopend zijn indrukken op het Instagram-kanaal van VRT NWS. Karrewiet-reporter Jelle Mels brengt vlogs en verslagen voor de jonge kijkers.

De verslaggeving op 3 en 4 november

De verkiezingsavond van VRT NWS op dinsdag 3 november gaat van start met 'Het Journaal' van 19.00 uur op Eén.

Op Canvas gaat 'Terzake' verder in op de verkiezingen met onder meer reportages van Thomas De Graeve, die van Arizona naar Wisconsin reisde. 'De Afspraak' neemt dit jaar wegens de verkiezingen in de VS en andere brandende actualiteit geen pauze in de herfstvakantie, maar loopt door op 2, 3 en 4 november. Eén sluit aan met 'Vandaag', waarin Danira samen met haar gasten naar de Amerikaanse verkiezingen kijkt. 'Het Journaal Laat' loopt door tot omstreeks middernacht.

We gaan de nacht in met Riadh Bahri die alle ontwikkelingen volgt vanuit de webstudio van VRT NWS. Tussen middernacht en 4 uur ’s ochtends gaat hij in gesprek met Amerika-kenners, onze journalisten ter plaatse en antwoordt op vragen en suggesties van onze publiek. Je kan hem volgen in de app van VRT NWS, op vrtnws.be en op Eén.

Ook daarna kan je voor de laatste ontwikkelingen, alle uitslagen en duiding terecht op de app van VRT NWS en vrtnws.be.

Van 4 uur ’s ochtends tot 10 uur is er op Eén een uitgebreid 'Ochtendjournaal' met updates en duiding. Amerikawatcher Bert De Vroey zorgt voor duiding en analyse in de studio.

Op de radio zijn er in de verkiezingsnacht langere nieuwsbulletins met Jo Valvekens. Radio 1 brengt van 3 op 4 november bovendien een speciale nachtuitzending van middernacht tot 5.00 uur. Vanaf middernacht is er ook op het half uur een nieuwsupdate. Van middernacht tot 2.00 uur draait Michael Robberechts in Hail to the Chief muziek die gelinkt is aan de verschillende presidenten van de Verenigde Staten. Om 2.00 uur neemt Korneel De Clercq over. Hij volgt de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen en polst bij Vlamingen in Amerika hoe de verkiezingen verlopen en welke impact welke president zal hebben op hun leven. Xavier Taveirne brengt op woensdag 4 november een extra lange editie van 'De Ochtend' (5.00 tot 10.00 uur). Xavier gaat live naar de reporters in de Verenigde Staten. Els Aeyels en verschillende experten zorgen voor analyse in de studio. 'De Wereld Vandaag' kijkt uiteraard op dinsdag 3 november vooruit naar de verkiezingen en volgt op woensdag 4 november alles op.

In de loop van woensdag 4 november plant VRT NWS een Facebook live over de Amerikaanse verkiezingen: hoe moeten we de (voorlopige) uitslag interpreteren.

Uiteraard volgen ook de vaste actualiteits- en duidingsprogramma’s de ontwikkelingen op de voet.

Nog meer aanbod rond de Amerikaanse verkiezingen

Eén

'Iedereen Beroemd' brengt momenteel de rubriek 'The American dream', waarbij vijf Vlamingen in Amerika hun droom najagen (zangeres worden, acteur, etc). Ze vloggen en delen hun leven daar, en kijken vanuit hun standpunt naar de Amerikaanse actualiteit.

Wie nog eens wil terugkijken naar het begin van het Trump-tijdperk kan dat via VRT NU. In 2017 trok Karine Claassen 'Dwars door Amerika', een reeks waarmee ze een inkijk bood in het leven van de gewone Amerikaan.

Canvas

Naast de duiding in 'Terzake' en 'De Afspraak' en een satirische blik op de actualiteit in 'De Ideale Wereld' brengt Canvas twee gloednieuwe documentaires rond de verkiezingen.

'Trump : The White House Years', is een driedelige BBC- documentaire over de manier waarop Donald Trump de voorbije vier jaar het presidentschap heeft ingevuld, met getuigenissen van vertrouwelingen, aanhangers en tegenstanders. Laatste aflevering op Canvas op zondag 1 november en alle afleveringen beschikbaar via VRT NU tot 1 december.

'The Choice: Trump vs Biden' (zondag 1 november) is een biografische documentaire van PBS over de manier waarom Donald Trump en Joe Biden in de loop van hun leven zijn omgegaan met uitdagingen en moeilijke momenten. Dat leert ons iets over hun houding tegenover de crisis die Amerika nu doormaakt.

Radio 1

In de week voorafgaand aan de verkiezingen brengt 'De Ochtend' reportages van Bert De Vroey, die van Washington DC door Virginia en North Carolina naar Atlanta in Georgia trok.

Hij ging onder andere naar Charlottesville waar drie jaar geleden zware rellen plaatsvonden tussen neonazi's, 'white supremacists' en linkse tegenbetogers. En hij was te gast bij Evangelische christenen in een erg conservatieve kerk in Lynchburg, die Trump heel graag een tweede ambtstermijn gunnen in het Witte Huis.

In 'Nieuwe Feiten' is comedienne Jovanka Steele tot aan de verkiezingen in de VS de vaste Amerikawatcher van Radio 1.

Radio 2

Op zaterdag 31 oktober, in het weekend voor de presidentsverkiezingen, blikken Ruben Van Gucht en Kim Debrie vooruit naar de verkiezingen in 'Wat een Week – De Amerikaspecial'. Trump? Of Biden? Ruben Van Gucht en Kim Debrie stemmen als jarenlange Amerika-fans voor het hele land. Van films over muziek tot wat we eten en drinken. Onze jeugd en ons hele leven is gekleurd door wat er van de andere kant van de wereld komt. Vlaanderen zit vol met grote en kleine fans van de Verenigde Staten. Bekend en onbekend. Ruben en Kim vieren de Verenigde Staten.

Ketnet

Ketnet focust met 'Karrewiet' eveneens op de Amerikaanse verkiezingen met reporter Jelle Mels. Vanaf 30 oktober tot en met 4 november brengt Jelle vlogs, reportages en live verslagen vanuit Florida. Jelle praat met Vlaamse kinderen die in de VS wonen. Hoe hard leven de verkiezingen daar? Wordt er op school over gepraat? Hij gaat ook langs bij de republikeinse Devin (13) en de democratische Egyptia (13). Zij vertellen aan Jelle waarom Trump of Biden president moeten worden. 'Karrewiet' schakelt ook live van de studio over naar Jelle in de VS voor een laatste stand van zaken.

Daarnaast brengt 'Karrewiet' vijf uitlegfilmpjes op kindermaat over het hoe en waarom van de Amerikaanse verkiezingen.

'KLAAR'

Ook de redactie van 'KLAAR', het educatieve project van VRT NWS, heeft een reeks van vijf filmpjes gemaakt, geschikt voor alle jongeren in het secundair onderwijs. VRT-journalist Thomas De Graeve geeft in duidelijke taal uitleg bij 'KLAAR'-host Louise Hoedt op vragen zoals: Hoe zit het Amerikaanse kiessysteem in elkaar? Is de Amerikaanse president de machtigste persoon ter wereld? Wat is het verschil tussen Republikeinen en Democraten? Waarom gaat het er zo hard aan toe tussen de kandidaten? En tot slot: Wie is de president van Amerika?

Uiteraard is bovenstaande informatie onderhevig aan de actualiteit. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via updates.