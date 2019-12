De '1000 Klassiekers' van Radio 2 zijn bekend

'Bohemian Rhapsody' van Queen stond al 8 keer op nummer 1 in de '1000 Klassiekers' van Radio 2. Of dat dit jaar ook het geval is, komen de Radio 2-luisteraars te weten op oudejaarsavond.

Anja Daems en Peter Verhulst onthullen dan vlak voor het nieuws van 18.00 uur wie de begeerde eerste plaats verovert in de '1000 Klassiekers' van 2019.

Nieuw dit jaar is dat de Radio 2-luisteraars tot op het laatste moment kunnen stemmen voor hun favoriete nummer 1. De volgorde van de laatste 20 platen in de lijst ligt namelijk nog niet vast: tot maandag 30 december om 18.00 uur kunnen de luisteraars bepalen hoe die top 20 er dit jaar uit zal zien.

De top 20 van de '1000 Klassiekers'

Deze nummers hebben het gehaald tot de top 20 van de '1000 Klassiekers':

ABBA - Dancing Queen

ABBA - The Winner Takes it All

Barry White - You're the First, the Last, My Everything

Billy Joel - Piano Man

Bryan Adams - Summer of '69

Deep Purple - Child in Time

Dire Straits - Sultans of Swing

Electric Light Orchestra - Mr. Blue Sky

Elvis Presley - Suspicious Minds

Gorki - Mia

John Lennon - Imagine

Led Zeppelin - Stairway to Heaven

Meat Loaf - Paradise by the Dashboard Light

Metallica - Nothing Else Matters

Queen - Don't Stop Me Now

Queen - Bohemian Rhapsody

Steve Harley & Cockney Rebel - Sebastian

The Eagles - Hotel California

Toto - Africa

Willy Sommers - Laat de zon in je hart

De 980 andere platen uit de lijst zijn te bekijken op radio2.be.

'De 1000 Klassiekers'

'De 1000 Klassiekers' van Radio 2 is op zichzelf al een klassieker tijdens de eindejaarsperiode. De lijst bevat nummers van in totaal acht decennia met een sterke vertegenwoordiging van de jaren '70 en '80. Vorig jaar stond 'Bohemian Rhapsody' van Queen voor de achtste keer op 1. 'Dancing Queen' van ABBA stond op nummer 2, 'Thriller' van Michael Jackson op 3.

Queen is voorlopig de grote winnaar wat populariteit betreft: er komen maar liefst 14 nummers van de groep voor in de lijst, en ze staat er nog een vijftiende keer in duet met David Bowie in. ABBA is met 13 noteringen de op een na populairste. Vlaamse artiesten doen het ook goed: zo komt Will Tura 9 keer voor in de lijst en Clouseau 8 keer, net als onze noorderbuur Marco Borsato.

De '1000 Klassiekers' worden ook dit jaar gepresenteerd door een aantal vertrouwde Radio 2-stemmen: Peter Verhulst, Cathérine Vandoorne, Anja Daems, Daan Masset, Lars De Groote, Vanessa Vanhove, Benjamien Schollaert, Britt Van Marsenille en Ruben Van Gucht. Zij krijgen voor de gelegenheid gezelschap van Peter Van de Veire, Xavier Taveirne, Aster Nzeyimana, Bart Peeters en Eva Daeleman.

Net als vorig jaar trekt Showbizz Bart met cadeautjes door Vlaanderen om mensen te bedanken die aan het luisteren zijn naar de '1000 Klassiekers'. Wil je ook graag een bezoekje krijgen van Bart? Stuur Radio 2 dan een berichtje in de app met #Bart.