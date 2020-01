Daarom is Klaus Van Isacker geen hoofdredacteur VTM NIEUWS meer

Klaus Van Isacker moest bij VTM NIEUWS opstappen na protest van de redactie. Dat schrijft De Morgen donderdag. Van Isacker nam in zijn korte periode als baas van de nieuwsdienst enkele beslissingen die bij het personeel in het verkeerde keelgat schoten.

Vooral het ontslag van Elke Pattyn en het vertrek van Jan Demeulemeester vielen moeilijk bij de redactie. De onvrede die al een tijdje sluimerde op de nieuwsredactie van VTM wakkerde weer aan. En laat het nu net een opdracht van Van Isacker geweest zijn om de rust op de werkvloer te herstellen. Om te weten wat er leefde onder de mensen werden gespreksrondes georganiseerd maar die leverden niets op.

En nog een heikel punt is de verhuis van de nieuwsredactie van Vilvoorde naar de nieuwbouw van NewsCity in hartje Antwerpen. Veel personeelsleden zien die verhuis niet zitten. Hoewel het gebouw vlakbij het station ligt, is dat niet voor iedereen haalbaar. Verschillende werknemers zouden dan ook op zoek zijn gegaan naar een nieuwe job. Komt daarbij de steeds intensievere samenwerking met Het Laatste Nieuws. Hoe dat verder zal evolueren is nog voor weinig mensen op de redactievloer écht duidelijk.

Klaus Van Isacker is dus niet in het opzet geslaagd om bij VTM NIEUWS alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Dat noopte de directie van DPG Media tot ingrijpen. Ze stuurde Van Isacker terug naar zijn vorige job, bij de magazinepoot van het bedrijf. Daar vormt hij opnieuw een tandem met An Meskens. Hij zal er samen met haar de integratie van de Sanoma-titels leiden én daarnaast ook alle andere magazineredacties aansturen.

