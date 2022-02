'Cycloop' Bart Cannaerts vervolledigt vakjury 'Strafste Stem Onder De Douche'

Q-dj's Maarten en Dorothee maakten tijdens hun ochtendshow bekend dat niemand minder dan Bart Cannaerts, aka 'Cycloop' uit 'The Masked Singer', de vakjury van de finale van 'Strafste Stem Onder De Douche' zal vervolledigen.

Samen met Miguel Wiels, Olivia Trappeniers én de Q-luisteraars zal Bart, op donderdag 17 februari tussen 6.00 en 9.00 tijdens de ochtendshow van Maarten en Dorothee, beoordelen wie van de vijf finalisten het strafste zangtalent 'onder de douche' heeft en een badkamer ter waarde van 15.000 euro wint.

De vijf Q-luisteraars die een finaleplaats versierden en die live de longen uit hun lijf zullen zingen om de titel van strafste stem én een nieuwe badkamer te veroveren zijn:

- Benjamin (35) uit Deurne die net een huis zonder badkamer heeft gekocht

- Chinouk (17) uit Dendermonde die al 17 jaar lang (onder de douche) zingt

- Wouter (19) uit Moorsele die met zijn eigen nummer ‘Hold On’ al meer dan 11.000 streams op spotify heeft behaald

- Stella (15) uit Ieper die sinds kort in een groepje zingt

- Kimberly (23) uit Poperinge die haar ouders na een woningbrand een nieuwe badkamer cadeau wil doen

Wie de trofee van 'strafste stem onder de douche' in de lucht wil steken moet live in de studio, die voor de gelegenheid tot een badkamer wordt omgetoverd, drie rondes al zingend overleven: de mash-up, de dolle douche ronde en de ultieme finale battle. De vakjury velt een deskundig oordeel, maar uiteindelijk bepaalt de Q-luisteraar door te stemmen in de Q-app wie de beste stem onder de douche heeft.