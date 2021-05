'Culture Club' gaat op zoek naar de origineelste voortuinkunst in Vlaanderen

Waar ligt de grens tussen kunst en kitsch? Het Radio 1-programma 'Culture Club' zoekt het uit. In 'Kunst & Kabouters' gaat Bent van Looy samen met Hannes Coudenys (oprichter Hurae en Smile Safari, bekend van Ugly Belgian Houses) en beeldend kunstenaar Stief DeSmet vier weken lang op zoek naar de strafste kunst en kitch in onze Vlaamse voortuinen.

Van tuin- tot terraskunst: iedereen kan vanaf nu suggesties indienen via de Radio 1-app. Op vrijdag 11 juni onthult 'Culture Club' welke voortuin de titel van origineelste tuinkunst in de wacht sleept.

Eigenzinnige tuinkunst

De Vlaamse voortuinen zijn een ideale plek om te reflecteren over welke tuinkunst smaakvol is en welke helemaal niet, en hoe we ons als wandelaar langs die voortuinen bewapenen met oordelen én vooroordelen. Wie als eigenaar een kunstwerk in zijn voortuin plaatst, doet dat bewust. Het kunstwerk staat gedeeltelijk in de openbare ruimte. De eigenaar wil hierdoor communiceren, en zichzelf of zijn huis een identiteit aanmeten.

'Culture Club' zoekt uit waarom sommige tuinkabouters interessanter zijn dan moeilijke moderne sculpturen, én omgekeerd. Ook originele gevels zonder voortuin of kunstige terrassen aan een appartementsgebouw zijn interessant. Kortom, Radio 1 ontdekt graag alle kunst die eigenaars bewust delen met de publieke ruimte.

Hoe meedoen?

Iedereen kan vanaf nu inspirerende voortuinen inzenden als suggestie. Dat kan via de website van Radio 1 en via de Radio 1-app. Op vrijdag 4 juni stellen Hannes Coudenys en Stief DeSmet een shortlist samen met 10 originele voortuinen. Op vrijdag 11 juni volgt de ontknoping. Die dag kiest 'Culture Club' samen met alle Radio 1-luisteraars dé origineelste voortuin van Vlaanderen.

Eerder al ging 'Culture Club' op zoek naar de Strafste Street Art in Vlaanderen (winnaar: de muur van David Walker in Roeselaere) en verzamelde het samen met de luisteraars een Culture Club Canon van de beeldende kunst (winnaar: het paneel van het Lam Gods in Gent).

'Kunst & Kabouters', tot en met vrijdag 11 juni in 'Culture Club' op Radio 1 en radio1.be.

'Culture Club', elke vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur op Radio 1.