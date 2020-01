Carrièrewending voor Lynn Wesenbeek

Foto: Eén - © VRT 2019

Ex VTM-nieuwsanker en -omroepster Lynn Wesenbeek trekt naar de VRT, waar ze in de raad van bestuur zal zetelen. Dat lezen we in Het Nieuwsblad.

Vandaag, vrijdag 17 januari, beslist de Vlaamse regering over de samenstelling van de raad van bestuur van de openbare omroep. Alle coalitiepartners moesten daarvoor een kandidaat voorstellen aan minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Voor elke post waarop een partij aanspraak maakt, moeten ze een mannelijke en vrouwelijke kandidaat aanduiden, en de Vlaamse liberalen kiezen dus voor Lynn Wesenbeek, die dat ook bevestigt aan Het Nieuwsblad. 'De partij kiest voor mij op basis van de 53.000 voorkeursstemmen en mijn ervaring in de media', laat ze weten. 'Morgen komt de aanstelling voor de ministerraad en pas dan is het officieel.'



Lynn Wesenbeek kreeg in 1987 het kroontje van Miss België, waarna ze aan de slag ging bij VTM, waar ze verschillende programma's presenteerde en tot 2012 ook actief was als nieuwsanker. Na haar vertrek bij VTM ging ze in de politiek en werd ze lijstduwer voor open VLD bij de Europese verkiezingen.



Andere namen die genoemd worden voor de raad van bestuur zijn onder andere Vivi Lombaerts (SP.A), Chris Verhaegen (CD&V) en Charlotte Verhaeghe (N-VA), al bevestigt het kabinet van minister Dalle dat nog niet. Eerder raakte al bekend dat Luc Van den Brande voorzitter blijft van de raad van bestuur van de VRT.



Bron: Het Nieuwsblad