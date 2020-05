'Careless Whisper' van George Michael is beste 80's-plaat volgens Joe-luisteraars

Joe nam de luisteraars de voorbije week - van 22 tot 29 mei 2020 - mee op een trip down memory lane naar de jaren 80 tijdens de '80's Top 1000'. Joe-luisteraars vinden 'Careless Whisper' van George Michael de beste plaat van dat decennium, dat maakte Joe-duo Raf Van Brussel en Rani De Coninck zonet bekend.

Het nummer strandde vorig jaar nog op de tweede plaats, maar wist nu dus de troon te veroveren. Prince staat op de tweede plaats met 'Purple Rain' en 'With Or Without You' van U2 vervolledigt het podium. Bryan Adams, de nummer 1 van vorig jaar, zakt dit jaar naar nummer 4 met 'Summer Of '69'.

Opvallend is dat Queen dit jaar maar liefst 62 plaatsen stijgt en zo op plaats 9 eindigt met 'I Want To Break Free'. Andere opvallende nieuwkomers in de Top 10 zijn Toto met 'Africa' (van 27 naar 7), Abba met 'The Winner Takes it All' (van 18 naar 5) en Falco met 'Jeanny' (van 29 naar 10).

Madonna is de absolute Queen van de 80’s

Absolute Queen van de 80’s is Madonna. Ze heeft maar liefst 16 platen in de '80's Top 1000'. 'Like A Prayer' is de hoogst genoteerde hit op plaats 45. De nummers 'Dress You Up' en 'Live To Tell' boekten dit jaar de grootste winst. Man van de 80’s is nog steeds Michael Jackson, met 15 platen in de lijst. 'Human Nature' doet het dit jaar opvallend goed en stijgt maar liefst 300 plaatsen (van 572 naar 218).

Het meest succesvolle jaar in de '80's Top 1000' is 1984. Maar liefst 129 hits komen uit dat jaar. Bij de nieuwkomers zitten ook een paar opvallende Belpop klassiekers: 'Always Alone' van The Pop Gun, 'Don't Talk To The Liar' van The Bet en 'Can't Live in A Living Room' van Red Zebra.

De top 10 van de '80's Top 1000':

1. Careless Whisper - George Michael

2. Purple Rain - Prince

3. With Or Without You - U2

4. Summer Of ‘69 - Bryan Adams

5. The Winner Takes It All - ABBA

6. Billie Jean - Michael Jackson

7. Africa - Toto

8. Don’t You (Forget About Me) - Simple Minds

9. I Want To Break Free - Queen

10. Jeanny - Falco

Wat weet dochter Lou van Joe-dj Anke Buckinx over de jaren 80?

Ook Joe-dj Anke Buckinx liet deze kans niet liggen om haar dochter op unieke wijze onder te dompelen in de jaren 80: Lou kreeg elke dag een cadeautje uit de 80's, van een wafelijzer tot een melodica. Allemaal voorwerpen die Anke als kind zelf had in de jaren 80. De filmpjes zijn terug te vinden via Joe.be.