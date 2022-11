Bye bye herfstdip: Q-dj Vincent Fierens heropent het Q-Beach House op het strand van… Curaçao

Samen met zo'n 350.000 bezoekers genoten de Q-dj's van een schitterende zomer aan het Q-Beach House in Oostende. Nu de bomen hun bladeren verliezen en de temperaturen zakken, krijgt Q-dj Vincent Fierens heimwee en vindt hij het hoog tijd om de voeten nog eens in het zand te steken.

Hij heropent daarom het Q-Beach House in… het zonovergoten en exotische Curaçao! Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november maakt hij tijdens 'Vincent Live' (16.00 - 19.00 uur) radio vanop een hagelwit strand van het Caraïbische eiland.

Vincent Fierens: 'Het wordt hier weer wat kouder en donkerder, dus bouwen we een Q-Beach House in Curaçao. Eén van de meest exotische plekken op onze aardbol, waar het altijd 30 graden is. 'Vincent Live' presenteren met mijn voeten in het hagelwitte zand, een cocktail in mijn hand en een brandende zon op mijn hoofd? Zaaalig! Uiteraard brengen we die zon ook tot bij onze luisteraars thuis. We gieten een exotische saus over onze uitzendingen en brengen alleen maar zomerse vibes op de radio. Adios herfstdip!'

Naast ProductieNils - voor de gelegenheid omgeschoold tot VakantieNils - mogen ook tien Q-luisteraars samen met een plus one aan het Q-Beach House genieten van de Zuiderse zon en frisse Q-cocktails. Ook de luisteraars thuis worden tijdens 'Vincent Live' (16.00 - 19.00 uur) verwend met een overdosis aan zomerse vibes. Maar daar blijft het niet bij, elke dag maakt nog één duo kans op een reis naar Curaçao.