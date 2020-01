#Breckxit: Qmusic-dj's Maarten & Dorothee nemen afscheid van Maarten Breckx

Om middernacht is de Brexit een feit, dan stappen de Britten officieel uit de Europese Unie. Maar dat is niet het enige afscheid, er is ook een 'Breckxit'.

'VTM NIEUWS'-sportanker Maarten Breckx verhuist nu maandag met zijn collega's naar het gebouw van DPG Media in Antwerpen, dus hadden Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe een verrassing voor hem: een gegraveerd plaatje aan de inkom van DPG Media in Vilvoorde. Het plaatje heeft het opschrift 'Vaarwel Maarten, we gaan je missen. Breckxit. 31 januari 2020'.