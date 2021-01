'Bohemian Rhapsody' van Queen voor de tiende keer op nummer 1 in '1000 Klassiekers' van Radio 2

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

'Bohemian Rhapsody' van Queen staat voor de tiende keer op de eerste plaats in de '1000 Klassiekers van Radio 2'. Dat maakten Anja Daems en Peter Verhulst op oudejaarsavond bekend.

John Lennon springt naar de tweede plaats met ‘Imagine’ en ook Barry White is de top 3 binnengedoken met ‘You're The First, The Last, My Everything’. Willy Sommers mist voor het tweede jaar op rij dan weer nipt het podium. Hij strandt op de 4e plaats met 'Laat de zon in je hart'.

De '1000 Klassiekers' is de lijst met favoriete grote hits en beste klassiekers gekozen door de Radio 2-luisteraars. De lijst bevat nummers van in totaal 8 decennia met een sterke vertegenwoordiging van de jaren 70 en 80. Net als vorig jaar werd de lijst op voorhand bekendgemaakt, met uitzondering van de top 20. De luisteraars konden tot het laatste moment stemmen voor de volgorde van die laatste twintig nummers.

Dit zijn de meest opvallende weetjes over de top 20 van de '1000 Klassiekers 2020':

- 1984 is het populairste jaartal uit de '1000 Klassiekers': maar liefst 39 nummers komen uit dat jaar.

- ABBA, Queen en Will Tura zijn de populairste artiesten in 2020. ABBA staat 15 keer in de lijst, Queen 13 keer (het duet met David Bowie niet meegerekend) en Will Tura ook 13 keer.

- Elvis Presley dondert uit de top 20 met zijn ‘Suspicious Minds’, terwijl hij vorig jaar nog de 3e plaats wist te bemachtigen. In 2020 strandt hij op de 21e plaats.

- 'Voulez-vous' van ABBA is de grootste daler: die stond vorig jaar op 258 en is naar nummer 993 getuimeld.

- De hoogste nieuwkomer in de lijst is André Hazes jr. met 'Leef'. Het nummer is uitgebracht in 2016 en komt nieuw binnen in de lijst op de 9e plaats. Niels Destadsbader is de tweede hoogste nieuwkomer, op de 12e plaats, met 'Verover mij'.

- Er is meer gestemd op werk van eigen bodem. Bijna 1 plaat op 5 in de '1000 Klassiekers' is Vlaams. Will Tura, Bart Peeters en Clouseau zijn het meest populair, ze kapen samen meer dan 30 nummers weg. In de top 5 van meest voorkomende artiesten, zijn 2 van de 5 Vlaams. In de top 10 van meest voorkomende artiesten zijn er 3 van eigen bodem.

Nieuw vanaf nu maandag: '100 Vlaamse Klassiekers'

Vanaf maandag 4 januari zijn er ook voor het eerst de '100 Vlaamse Klassiekers', exclusief te beluisteren in de stream Radio 2 Bene Bene in de Radio 2-app. Elke dag vanaf 13.00 uur telt Iris Van Hoof samen met bekende artiesten af naar de nummer 1. De hele lijst hoor je nog eens zaterdag vanaf 10.00 uur in 'Radio 2 Bene Bene'.

De top 20 van de '1000 Klassiekers'

1. (1) Queen -- Bohemian Rhapsody

2. (5) John Lennon -- Imagine

3. (6) Barry White -- You're The First, The Last, My Everything

4. (4) Willy Sommers -- Laat de zon in je hart

5. (2) ABBA -- Dancing Queen

6. (7) Gorky -- Mia

7. (8) Deep Purple -- Child in Time

8. (10) Dire Straits -- Sultans of Swing

9. (x) André Hazes jr. -- Leef

10. (12) The Eagles -- Hotel California

11. (11) Bryan Adams -- Summer of '69

12. (x) Niels Destadsbader -- Verover mij

13. (13) Billy Joel -- Piano Man

14. (16) Metallica -- Nothing Else Matters

15. (23) Bruce Springsteen -- The River

16. (15) Led Zeppelin -- Stairway to Heaven

17. (24) Tina Turner -- The Best

18. (19) Toto -- Africa

19. (18) Meat Loaf -- Paradise by the Dashboard Light

20. (25) Prince -- Purple Rain