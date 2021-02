Boer Bart en Céline uit 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' gaan trouwen!

Heuglijk nieuws van het 'Boer zkt Vrouw'-front: akkerbouwer en varkensboer Bart Beyaert (29) heeft zijn vriendin Céline Dewitte (29) ten huwelijk gevraagd en zij zei voluit 'ja'.

Het koppel leerde mekaar kennen in het recentste seizoen van 'Boer zkt Vrouw', dat in het najaar van 2020 werd uitgezonden.

Andere deelneemsters Lotte en Dagmar, die samen met Céline op Barts boerderij logeerden, besloten tijdens de opnames om vroegtijdig te vertrekken omdat zij al voelden dat er liefde in de lucht hing tussen Bart en Céline. Ze kregen gelijk, en enkele maanden na de opnames trok Céline reeds in bij Bart in Wortegem-Petegem. Nu zet het koppel dus de volgende stap: trouwen. Het huwelijk staat gepland voor de zomer van 2022.

Bart: 'Ik heb het altijd moeilijk gevonden om mijn gevoelens te uiten. Met Céline hoeft dat niet. We voelen elkaar perfect aan zonder woorden. Ook in het huishouden en op de boerderij loopt alles gesmeerd samen. Céline is de vrouw met wie ik heel mijn leven samen wil zijn.'

Céline: 'Bart heeft me geëmotioneerd met het aanzoek, eentje dat perfect bij ons als koppel past. Ik zou me een ander leven niet meer kunnen voorstellen en dus moest hij het ook niet met veel woorden vragen. Bart verrast me dagelijks en met dit aanzoek nog eens extra.'