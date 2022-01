Bluai, Ila en Shaka Shams zijn De Nieuwe Lichting 2022 van Studio Brussel

De Studio Brussel-luisteraars hebben Bluai, Ila en Shaka Shams uitgeroepen tot De Nieuwe Lichting 2022. Na een lange zoektocht naar nieuw muzikaal talent van eigen bodem, waarvoor 789 jonge, beloftevolle bands zich inschreven, kregen de drie artiesten de meeste stemmen van de luisteraars.

Opmerkelijk: zangeres Ilayda Cicek (Ila), ook lid van band Bluai, valt zo twee keer in de prijzen. De bloedstollende finale in concertzaal De Kreun in Kortrijk was live te volgen op Studio Brussel, via de StuBru-app en op VRT NU.

Maar liefst 789 opkomende bands schreven zich bijna een half jaar geleden in voor De Nieuwe Lichting. Daaruit selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury, bestaande uit StuBru-dj Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Thibault Christiaensen (Equal Idiots) en Michael Ilegems (Knack Focus) negen finalisten. De finalisten waren uitgebreid te horen op de radio. En luisteraars mochten een week lang stemmen op hun favorieten.

Zonet maakten Pien Lefranc, Sam De Bruyn en Rik De Bruycker de drie winnaars bekend tijdens een coronaproof finale, live vanuit Kortrijk, de gaststad waar Studio Brussel tijdens deze Week van de Belgische muziek radio maakt. Bluai, Ila en Shaka Shams kregen uiteindelijk de meeste stemmen van de luisteraars achter zich. Dit jaar bracht ook de jury hun stem uit. Hun oordeel telt voor een vierde mee in het eindresultaat. Ook bij de jury vielen Bluai, Ila en Shaka Shams het meest in de smaak.

De drie winnaars vormen samen De Nieuwe Lichting 2022 van Studio Brussel en treden in de voetsporen van Brihang, Tamino, Portland, Sunday Rose, Equal Idiots, Sons, Sylvie Kreusch, Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth. Ze winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, krijgen professionele omkadering bij Wilde Westen en artiestenbegeleiding door VI.BE.

Meer info over de winnaars:

Bluai

'Dime Store'

Ga op je bed zitten en schenk een glas wijn uit, voor de rest zorgt Bluai wel. De indieband uit het Waasland laat je vanop hun rommelige studentenkamer van een mooiere wereld dromen.

Ila

'Leave Me Dry'

Ilayda Cicek heeft een stem met een fijne korrel erop, een hart vol eerlijke liedjes en twee prima muzikanten om die met haar te spelen. Wat hebben fans van PJ Harvey en Fontaines D.C. meer nodig? Ila, elle l'a!

Shaka Shams

'Black Metal Rebel'

Elk etiket dat je op de muziek van Shaka Shams plakt, rukt de eigenzinnige Antwerpenaar met plezier van zich af. Ergens tussen hiphop, foute eightiesrock en nog een genre of negen heeft hij een eilandje voor zichzelf geclaimd waar hij tegen de eenzaamheid vecht.

Sinds 2013 stelt Studio Brussel elk jaar een nieuwe lichting voor aan het brede publiek, drie jonge beloftevolle bands of muzikanten die alles in huis hebben om de toekomst van de Belgische muziek mee te bepalen. Vorig jaar nog waren Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021.