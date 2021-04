Bevestigd! Grote zoektocht naar nieuw K3'tje dit najaar bij VTM: 'Heel nieuw format'

In 2009 trad Josje in de voetsporen van Kathleen. Zes jaar later, in 2015, werd een stukje tv-geschiedenis geschreven toen Hanne, Klaasje en Marthe de fakkel overnamen van Karen, Kristel en Josje. Memorabele momenten die telkens vanop de eerste rij te volgen waren bij VTM. Dit najaar barst een nieuwe zoektocht los en wordt bij VTM een volgend hoofdstuk geschreven in het succesvolle K3-boek.

In een groot showprogramma 'K2 Zoekt K3' wordt samen met Studio 100 op zoek gegaan naar een opvolger voor Klaasje, die straks samen met Hanne en Marthe de nieuwe K3 zal vormen. En die opvolger hoeft voor het eerst niet noodzakelijk een meisje te zijn.



Maarten Janssen, channel manager VTM: 'K3 is en blijft een fenomeen in Vlaanderen en Nederland, dat elke dag binnentreedt in de huiskamers van duizenden gezinnen. Met VTM waren we erbij toen Josje de fakkel overnam van Kathleen en toen Hanne, Marthe en Klaasje de gloednieuwe K3 vormden. Met K3 Zoekt K3 schreven we toen geschiedenis. De grote finale brak records en staat met meer dan 1,8 miljoen kijkers nog steeds in de top 10 van best scorende VTM-programma’s ooit. Uiteraard is VTM er als entertainmentzender nu opnieuw bij om op zoek te gaan naar de opvolger voor Klaasje, die binnenkort naast Hanne en Marthe zal staan. We zijn erg enthousiast om Vlaanderen dit najaar mee te nemen in een grote, spannende show waarin iedereen die zoektocht vanop de eerste rij kan volgen.'



Davy Parmentier, creatief directeur VTM: 'De zoektocht naar een opvolger voor Klaasje zal er helemaal anders uitzien. De voorbije maanden is in alle stilte gewerkt aan een gloednieuw format, dat nog spannender en verrassender zal worden dan K3 Zoekt K3. Gezien het hoge aantal inschrijvingen, willen we zoveel mogelijk kandidaten de kans geven om auditie te doen. Bovendien hoeft de opvolger deze keer niet noodzakelijk een meisje te zijn. Daar is allemaal rekening mee gehouden in het nieuwe concept. Hoe die nieuwe formule precies werkt, wie het presenteert en wat de rol van Hanne, Marthe en Klaasje wordt, dat houden we nog even geheim.'



'We zijn superblij dat VTM z’n schouders weer mee onder de zoektocht zet', klinkt het bij Hanne. 'We hebben zelf bijzonder fijne herinneringen aan onze eigen deelname in 2015”, vult Marthe aan. 'Samen met VTM en Studio 100 vinden we ongetwijfeld mijn ideale opvolger of opvolgster', sluit Klaasje af.



Meer dan 22.000 M, V, X uit Vlaanderen en Nederland hebben zich via Studio 100 alvast kandidaat gesteld, maar slechts één van hen zal ook écht een plekje krijgen bij K3. De opnames van 'K2 Zoekt K3' gaan deze zomer van start en de show zal dit najaar te zien zijn bij VTM. Hoe de zoektocht precies zal verlopen, wie de host wordt en wie er in de jury zetelt, wordt op een later moment bekendgemaakt. In afwachting van de nieuwe zoektocht is het volledige seizoen van 'K3 Zoekt K3' vanaf nu te herbekijken via VTM GO.