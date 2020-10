Bevestigd: 'De Mol' keert in het voorjaar 2021 terug op VIER, opnames nieuwe reeks afgerond!

Lange tijd leek corona een nieuw seizoen van 'De Mol' onmogelijk te maken, maar nu is er gelukkig goed nieuws voor de trouwe kijkers. Er komt een nieuw seizoen, heel snel zelfs! VIER heeft zelfs al de opnames afgerond.

'Ik ben blij en opgelucht dat ik mag bevestigen dat we de opnames van het nieuwe seizoen van 'De Mol' succesvol afgerond hebben', vertelt Gilles De Coster in De Zondag. Dat was lange tijd geen zekerheid. Fans twijfelden of er dit televisieseizoen wel een nieuwe reeks zou komen.

Maar VIER en Woestijnvis hebben alles op alles gezet om het toch te laten lukken. De voorbereidingen en opnames zijn extra vroeg van start gegaan. En natuurlijk onder zeer strikte coronaregels. Een coronamanager hield alles zeer goed in de gaten. Veiligheid stond voorop tijdens deze opnames. Kandidaten, crew of redactie werden opgesplitst in verschillende bubbels. Een strikt testbeleid en het opvolgen van de regels rond sociale afstand, handhygiën en mondmasker, zorgden dat alles vlot verliep.

'Ik ben heel dankbaar dat we een mooie nieuwe reeks hebben gedraagd. 'De Mol' zal er zijn in het voorjaar, met alles erop en eraan', vertelt Gilles. Over de bestemming is, zoals steeds, nog niets geweten. In dit coronajaar is het natuurlijk de vraag om het überhaupt mogelijk was om naar het buitenland te trekken voor de opnames.

Een terugblik naar 'De Mol 2020': deze beelden zag je niet op tv:



