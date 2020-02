Benny staat in 'Familie' weer oog in oog met zijn 'Lizzy' - VIDEO

Eerder deze week verwelkomden de 'Familie''-kijkers met verzorger Tony (Jeroen Van Dyck) een nieuw gezicht in de reeks. Op vrijdag 14 februari zien ze een vertrouwd gezicht terug opduiken.

Liesbeth, een rol die gespeeld wordt door Hilde De Baerdemaeker, keert terug naar huis en komt er voor het eerst in 2 jaar weer oog in oog te staan met haar ex Benny (Roel Vanderstukken).

Liesbeth komt vanuit Nederland terug naar België om het verlies van haar nieuwe partner Ben - die is omgekomen in een ongeluk - te verwerken. Ze zoekt steun bij haar vader Patrick (Ludo Hellinx). 'Liesbeth wil na de heftige gebeurtenissen bij haar vader zijn, maar die woont natuurlijk niet alleen...', vertelt Hilde De Baerdemaeker. 'Dat gaat absoluut vuurwerk geven'.

Voor Benny wordt het vrijdag een moeilijk weerzien. En hoe reageert zijn nieuwe partner Robyn (Jits Van Belle) op de terugkeer?