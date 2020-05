Beleef een hele week het Eurovisiesongfestival bij de VRT

Foto: Joost Joossen - Eén © VRT 2016

Ook al is het Eurovisiesongfestival dit jaar afgelast wegens de corona-maatregelen, toch wil dat niet zeggen dat we het jaarlijkse muziekfestival zomaar links laten liggen. De VRT-netten slaan dan ook de handen in elkaar om ook dit jaar met allerlei initiatieven aandacht te besteden aan het muziekfestival.

Peter Van de Veire kondigde vanochtend bij MNM de verschillende plannen al aan: op zaterdagavond 16 mei is de alternatieve show van de EBU te zien op Eén: 'Eurovision: Europe Shine A Light', waarin alle deelnemende artiesten van 2020 worden geëerd - met vakkundig commentaar van Peter Van de Veire uiteraard. Op woensdag 13 mei zorgt Eén daarnaast voor een extra online show waarin Peter samen met de kijkers terugblikt op de afgelopen 20 edities, en kijkers kunnen stemmen op de hoogtepunten en opmerkelijkste momenten. Radio 2 gaat samen met zijn luisteraars dan weer op zoek naar 'De Songfestival top 40'. Zo kan iedereen ook dit jaar naar hartenlust stemmen op zijn of haar favoriete Songfestival-nummers. Bij MNM brengen enkele Belgische ex-deelnemers volgende week in de ochtendshow een cover van hun favoriete Eurovisie-nummer. En VRT NWS lanceert op 12 mei een podcast rond het muziekfestival, waarin ze praten met experts en artiesten.



Ook voor Hooverphonic is er goed nieuws: in de 1ste halve finale van Eurostream 2020 - een officieuze Eurovisiewedstrijd die werd georganiseerd door verschillende grote websites gespecialiseerd in het Songfestival - stootte de band afgelopen dinsdag door naar de grote finale, met stemmen van zowel professionele juryleden als van het publiek. De grote finale is online live te volgen op zaterdag 9 mei. Hooverphonic heeft trouwens nog leuk nieuws voor de fans: ze brengen binnenkort enkele remixes van Release Me uit.

Eén



Online live awardshow via Facebook op woensdag 13 mei: 'En de 12 punten gaan naar...'

Helaas kunnen we dit jaar niet onze favoriet kiezen tijdens het Eurovisiesongfestival, maar daar heeft Eén iets op gevonden: op woensdag 13 mei kan iedereen tijdens de online live awardshow En de 12 punten gaan naar... in allerlei categorieën naar hartenlust stemmen op zijn of haar favoriete Eurovisie-deelnemers. Tijdens deze Facebook Live, gepresenteerd door Peter Van de Veire, komen verschillende deelnemers van de afgelopen twee decennia aan bod in 8 categorieën - zoals 'Strafste vocale hoogstandje' of 'Meest opvallende deelnemer'. Kijkers kunnen live stemmen op hun favoriet in elke categorie, met als hoogtepunt 'Grootste hit van de voorbije 20 jaar'. Ook belt Peter tijdens deze online uitzending live met enkele bekende koppen die in het verleden voor België deelnamen aan het Eurovisiesongfestival, onder wie Tom Dice en Sergio. Deze Facebook Live is te volgen op de online kanalen van Eén en MNM.



Alternatieve show 'Eurovision: Europe Shine A Light' op zaterdag 16 mei

Op zaterdagavond 16 mei zendt Eén dan de alternatieve show Eurovision: Europe Shine A Light van EBU uit. In de show worden alle nummers van 2020 geëerd en worden korte fragmenten van de videoclips getoond. Ook brengen de kandidaten samen een versie van 'Love shine a light', het iconische nummer van Katrina and The Waves waarmee het Verenigd Koninkrijk in 1997 het Eurovisiesongfestival won.



Naast de 41 nummers van 2020 wordt ook elk deelnemend land geëerd via 'Light a landmark': in elk deelnemend land zal een belangrijk monument spectaculair verlicht worden. Voor België wordt dat het Atomium. Verder bevat de show nog enkele verrassingen: een aantal artiesten die in het verleden aan het Eurovisiesongfestival deelnamen, brengen een speciale versie van hun toenmalige nummers of andere songs. Onder andere Ilse DeLange van The Common Linnets (Nederland, 2014) zal samen met Michael Schulte (Duitsland, 2018) het nummer Ein Bisschen Frieden brengen. Ook Eurovisie-winnaar Måns Zelmerlöw (Zweden 2015) zal zijn winnende nummer Heroes brengen. En huidige winnaar Duncan Laurence (Nederland, 2019) zal als primeur een gloednieuw nummer zingen tijdens de show.



'Eurovision: Europe Shine A Light' wordt gepresenteerd door Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit. Peter Van de Veire geeft voor Vlaanderen commentaar bij de show.



Twee extra EBU-uitzendingen vol muziek, online bij Eén en op VRT NU: Eurovision Song Celebration

Voor wie niet kan wachten tot zaterdag: op dinsdag 12 en donderdag 14 mei zendt de EBU op zijn YouTube-kanaal ook het alternatief programma 'Eurovision Song Celebration' uit met alle clips van de 41 artiesten die dit jaar zouden deelnemen. Op dinsdag 12 mei komen de artiesten aan bod die normaal gezien zouden deelnemen in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival - onder wie ook onze Belgische inzending Hooverphonic - en op donderdag 14 mei is het de beurt aan de artiesten die in de tweede halve finale zouden aantreden. Deze twee programma's zullen ook te zien zijn via één.be en op VRT NU.



'Eurovision Song Celebration', vanaf dinsdag 12 en donderdag 14 mei te bekijken op één.be en VRT NU.



Facebook live - 'En de 12 punten gaan naar...', op woensdag 13 mei om 21.00 uur live op de Facebookpagina's van Eén en MNM.



'Eurovision: Europe Shine A Light', zaterdag 16 mei om 21.00 uur live op Eén.





MNM

Ook op de radio zal er volgende week volop aandacht zijn voor het Eurovisiesongfestival. Hooverphonic brengt een live versie van 'Release Me' voor De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow en Peter Van de Veire nodigt enkele Belgische ex-deelnemers uit om live een cover te brengen van hun favoriete Songfestival-nummer. Tom Dice (met Kato), Blanche en Kate Ryan brengen een eigen versie van hun favoriet.



Radio 2

Ook Radio 2 zorgt ervoor dat we dit jaar op onze favoriete Eurovisie-nummers kunnen stemmen. Op zaterdag 16 mei van 13.00 tot 16.00 uur maakt Radio 2 samen met de luisteraars (net als vorig jaar) De Songfestival top 40, gepresenteerd door Iris Van Hoof. Luisteraars kunnen stemmen op hun favorieten onder alle deelnemers van het Eurovisiesongfestival, zowel nationaal als internationaal, van maandag 11 tot vrijdag 15 mei om 16.00 uur.



Tijdens deze Top gaat Showbizz Bart in gesprek met artiesten die een band hebben met het Eurovisiesongfestival. Onder andere Barbara Dex, Laura Tesoro, Lisa del Bo, Tom Dice, Nicole & Hugo en Alex Callier van Hooverphonic komen langs. Luisteraars kunnen deze gesprekken volgen in de app en vragen stellen aan de artiesten. In de dagen voordien wordt er in De Topcollectie ook aandacht besteed aan het Eurovisiesongfestival. Opvallende juryleden, ex-deelnemers en presentatoren, onder wie Luc Appermont, Marcel Vanthilt en Peter Van de Veire, vertellen hun straffe verhalen van vroeger.



'De Songfestival Top 40', op zaterdag 16 mei van 13.00 tot 16.00 uur op Radio 2.



VRT NWS

VRT NWS lanceert op dinsdag 12 mei een podcast over de 65ste editie van het Eurovisiesongfestival - helaas een verjaardag in mineur dit jaar - met experts als André Vermeulen en artiesten onder wie Alex Callier van Hooverphonic. De podcast is via vrtnws.be en de gebruikelijke podcastkanalen terug te vinden in de reeks 'Podvis'. Ook Het Journaal op Eén laat deze ongebruikelijke verjaardag natuurlijk niet zomaar passeren. André Vermeulen blikt daar donderdag en vrijdag telkens terug op de meest memorabele momenten van de afgelopen jaren.



Lees ook: