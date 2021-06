Bekende Vlamingen laten in hun hart kijken in het tweede seizoen van 'Lotte Gaat Diep'

MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael zorgt voor een extra warme zomer met het tweede seizoen van de podcast 'Lotte Gaat Diep'. In 'Lotte Gaat Diep' ondervraagt Lotte bekende Vlamingen over liefde, seks, vriendschap en relaties.

Lotte Vanwezemael: 'Luisteren naar verhalen van anderen over hun liefdesleven en vriendschappen is boeiend, maar vooral ook leerrijk. Het stelt je gerust dat het ook bij anderen niet altijd even vlot en gemakkelijk gaat en dat ook zij het overleefd hebben. Soms met een traan, maar ook vaak met een lach. In 'Lotte Gaat Diep' ga ik in gesprek met bekende Vlamingen over verschillende onderwerpen: van de invloed van mama/papa worden op je seksleven tot onzekerheden tijdens het daten, single te zijn, de eerste keer en het belang van vriendschappen.'

De volgende bekende Vlamingen komen langs bij Lotte om in alle openheid te vertellen over relaties, seks, vriendschap en liefde:

Maandag 28 juni: koppel Stephanie Planckaert & Christopher Timmerman, en zanger en acteur Aaron Blommaert

Maandag 5 juli: comédienne Serine Ayari

Maandag 12 juli: Miss België 2020 Celine Van Ouytsel

Maandag 19 juli: Youtuber en finalist van ‘De slimste mens ter wereld’ Bockie De Repper

Maandag 2 augustus: zangeres Klaasje Meijer van K3

Maandag 9 augustus: actrice, presentatrice bij TAGMAG en influencer Jamie Lee Six

Maandag 16 augustus: journalist en luchtvaartspecialist van VRT NWS Riadh Bahri

Maandag 23 augustus: zanger Ian Thomas

Maandag 30 augustus: Tom Dice en Kato van The Starlings

'Lotte Gaat Diep' met Stephanie, Christopher en Aaron

Het tweede seizoen van 'Lotte Gaat Diep 'start meteen met twee afleveringen. Daarin gaat Lotte in gesprek met Stephanie Planckaert en Christopher Timmerman, en Aaron Blommaert.

Zij lieten gedurende een halfuur in hun hart kijken en praatten open met Lotte over hun vriendschappen, seksleven, vroegere liefjes en relaties. Vaak herkenbaar, en bij tijden ook weleens grappig.

Stephanie Planckaert en Christopher Timmerman: 'We zijn elkaars eersten, dus we zijn nieuwsgierig naar de ervaringen van anderen.'

Aaron Blommaert: 'Ik wist al hoe menstruatie in elkaar zat voor mijn vriendinnen dat wisten.'

Het tweede seizoen van de podcast 'Lotte Gaat Diep', elke maandag te beluisteren op MNM.be en in de MNM-app.