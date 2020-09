BBC First vanaf nu beschikbaar in basispakket Telenet

BBC Studios en Telenet nemen volgende stap in hun samenwerking. BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender, is vanaf vandaag beschikbaar in het basisaanbod van Telenet. De zender wordt vanaf nu ook opgenomen in het basispakket van de aanbieder.

Tot voor kort konden dramaliefhebbers in België de series van BBC First volgen via het Telenet Play More abonnement, maar vanaf nu wordt de zender opgenomen in het basispakket en zijn de series in Vlaanderen beschikbaar via kanaal 25. BBC First is al sinds 2015 beschikbaar in België en biedt Nederlandse ondertiteling voor al haar dramaseries. Series zoals het populaire kostuumdrama 'Downton Abbey', 'Midsomer Murders' of de humoristische dramaserie 'Call the Midwife' zijn te zien op BBC First.

'We zijn verheugd dat we de samenwerking met Telenet verder kunnen uitbreiden. In Nederland is BBC First al de meest populaire internationale zender. Dankzij onze samenwerking met Telenet kunnen we ons aanbod nu ook naar nog meer Vlaamse gezinnen brengen', klinkt het bij Adam Bishop, Chief Commercial Officer EMEA BBC Studios.

Jeroen Bronselaer, verantwoordelijk voor de residentiële marketing bij Telenet voegt hieraan toe: 'Telenet was de eerste operator in België die BBC First in zijn aanbod opnam. We zijn erg blij om nu de distributie van het Britse kwaliteitsdrama uit te breiden naar ons volledig digitale klantenbestand.'