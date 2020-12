Bart Peeters en Siska Schoeters presenteren het slot van 'De Warmste Week' op Eén

Bart Peeters en Siska Schoeters presenteren het slot van 'De Warmste Week' op En

Foto: Eén - © VRT 2020

Het is al een hartverwarmende week geweest, waarin iedereen elkaar enorm veel heeft bedankt om het voorbije jaar het verschil te maken. Vrijdag sluiten Bart Peeters en Siska Schoeters De Warmste Week af met 'De Warmste Dankuwel van het Jaar', een gezellige tv-namiddag op weg naar kerstavond.

Iedereen kan de show live volgen na 'Het Journaal' van 13.00 uur op Eén.

Bekende gasten

Tijdens De Warmste Dankuwel van het Jaar kan heel Vlaanderen genieten van heel veel warme dankuwels aan mensen die dit jaar op een bijzondere manier het verschil hebben gemaakt. Ook heel wat bekende gasten - onder meer Martine Tanghe, Pedro Elias en Wim Lybaert - komen nog dankuwel zeggen voor wie voor hen het verschil heeft gemaakt.

Live muziek

The Great Belgian Songbook zorgt voor de muzikale kerstsfeer. De band brengt verrassende en warme versies van bekende nummers samen met Belle Perez, Gala (winnaar 'The Voice Kids 2020'), Marble Sounds, Daan, Gene Thomas en Sergio. En ze hebben nog een bijzondere, muzikale verrassing in petto.

Hoogtepunten

Uiteraard krijg je ook de hoogtepunten en strafste verhalen van de afgelopen week te zien tijdens de show. Zo sluit Studio Brussel Beats of love af met een live miniconcert van Selah Sue in De Warmste Straat van Leuven. Na zijn roadtrip door Vlaanderen komt ook Dieter Coppens live toe in de slotshow voor zijn laatste #soeperbedankt-halte, met soepporter Eddy Planckaert. Afsluiten doen Bart en Siska met een heel speciale versie van Het Warmste Koor van Radio 2.

Locatie

De hele show wordt coronaveilig - zonder publiek - opgenomen vanuit Hal 5 in Leuven. De historische spoorhallen worden voor de gelegenheid omgetoverd tot een gezellige woonkamer.

'De Warmste Dankuwel van het Jaar', donderdag 24 december van 13.30 tot 18.00 uur op Eén.