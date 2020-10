Bart De Pauw wil schadevergoeding van VRT

Foto: Eén - © VRT 2016

In een persbericht hebben tv-maker Bart De Pauw en zijn echtgenote Ines De Vos bekend gemaakt dat ze een schadevergoeding eisen van de VRT. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgend jaar start een rechtszaak tegen De Pauw wegens 'belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen', zoals de aanklacht luidt. Maar volgens hen heeft de openbare omroep op 10 november 2017 gelogen wanneer ze de tv-maker per direct aan de deur zetten. Dat was het gevolg van, volgens de VRT, 'honderden pornografische berichten'. Volgens het koppel blijkt nu uit het gerechtelijk onderzoek dat dit niet waar is.

De Pauw en zijn echtgenote beweren nu dat de VRT de samenwerking met Bart De Pauw heeft stopgezet zonder enig bewijs. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

'Op het ogenblik waarop de VRT na 30 jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voorhanden van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had', staat in het persbericht van het echtpaar De Pauw.

Bron: Het Laatste Nieuws



