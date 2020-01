Barbara Sarafian en Jani Kazaltzis voorzien de Oscars live van commentaar

Filmliefhebbers kunnen in februari weer terecht op Play More Cinema om de ceremonie van de Oscars te bekijken. ZES - de USA. All day-zender van SBS - zal de prijsuitreiking ook uitzenden gedurende de nacht van 9 op 10 februari.

Uitzonderlijk, want jarenlang kon je de Oscars in Vlaanderen enkel bekijken via Play More Cinema.

Nieuw is ook de omkadering van de Oscars: actrice en 'Master of Ceremony' Barbara Sarafian ('All Of Us', 'Aanrijding in Moskou', 'Rundskop') voorziet de hoogmis van de film van commentaar en redcarpetwatcher Jani Kazaltzis werpt een kritisch oog op de outfits van de Hollywood glitterati. Van de meest ontroerende dankwoorden tot de opvallendste fashion faux-pas, niets ontsnapt aan het alziend oog van Barbara en Jani.

Wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de Oscars kan weer terecht bij Play More. Ze bieden verschillende winnaars en genomineerde films van vorig jaar aan, zoals 'First Man', 'Green Book' en 'Vice'. Dit jaar in de running voor een Oscar en te bekijken op Play More zijn 'Missing Link' en 'How to Train Your Dragon: The Hidden World'. Liever wat klassieker? Opteer dan voor 'American Beauty', 'Forrest Gump' of 'Saving Private Ryan'.

Muziekliefhebbers kunnen hun hartje dan weer ophalen bij 'Bohemian Rhapsody' (Play More) en 'Rocketman' (vanaf 14 februari op Play More, nu op à la carte). Vanaf 1 februari kan je jezelf volledig onderdompelen met een selectie Oscarwinnaars en -genomineerden van 2019 in de Oscar Special in de TV-theek van Play More.

De 92ste Academy Awards heeft dit jaar een Belgisch kantje: de kortfilm 'Une Soeur' maakt namelijk kans om een gouden beeldje in de wacht te slepen. Hierin speelt Veerle Baetens een noodlijn operatrice die een vrouw uit een benarde situatie probeert te redden.

Programmatie Oscarnacht:

Uitzending op ZES en Play More Cinema (standaard kanaal 300)

- Red Carpet: 00u30 - 02u00 (live, zonder Nederlandstalige ondertiteling)

- Gala-event: 02u00 - 06u00 ( + 30 min. uitlooptijd) (live, zonder Nederlandstalige ondertiteling)