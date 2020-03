Backstreet Boys voor eerste keer op 1 in 'I Love the 90's Top 500' van Qmusic

Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe maakten vrijdag samen, maar toch apart, de nummer 1 van I Love the 90's Top 500 bekend: 'Everybody (Backstreet's Back)' van Backstreet Boys.

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse boyband door de Qmusic-luisteraars helemaal bovenaan in de lijst wordt gestemd. Vorig jaar stonden de Backstreet Boys nog op nummer 6. Ze laten Snap! met 'Rhythm Is A Dancer' en Captain Jack met het gelijknamige nummer achter zich op plaats 2 en 3. De top 10 is goed door elkaar geschud door de Qmusic-luisteraars. De Spice Girls, die vorig jaar nog op de eerste plaats pronkten met 'Wannabe', moeten deze keer genoegen nemen met de vijfde plaats.

Roxette verloor in december 2019 frontvrouw Marie Fredriksson en dat liet de Qmusic-luisteraar niet onberoerd. De band staat vijf keer genoteerd in de lijst en haalt voor het eerst de top 100 met 'Listen To Your Heart', op plaats 62. De Belgen doen het goed in de lijst. Clouseau heeft met 11 nummers de meeste noteringen in I Love the 90's Top 500. 'Nobelprijs' is het favoriete Clouseau-nummer van de Qmusic-luisteraars op nummer 21 en stijgt 81 plaatsen ten opzichte van vorig jaar. De hoogste Belgische notering is 'Mia' van Gorki op nummer 10.

De top 10 van I Love the 90's Top 500

1. Backstreet Boys - Everybody (Backstreet's Back)

2. Snap! - Rhythm Is A Dancer

3. Captain Jack - Captain Jack

4. AC/DC - Thunderstruck

5. Spice Girls - Wannabe

6. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

7. Aqua - Barbie Girl

8. Oasis - Wonderwall

9. Steps - 5, 6, 7, 8

10. Gorki - Mia

Qmusic organiseert morgen I Love the 90's - The Party in Quarantaine

Voor wie niet genoeg kan krijgen van 90's-muziek en uitkeek naar I Love the 90's - The Party, die afgelast is door het coronavirus, heeft Qmusic de oplossing. Morgen, op zaterdag 21 maart, stoomt Jolien Roets van 19.00 tot 22.00 de Qmusic-luisteraars klaar voor I Love the 90's - The Party in Quarantaine, die vanaf 22.00 van start gaat. Jolien zal samen met collega-dj's Maarten Vancoillie en Dimitri Wouters van 22.00 tot middernacht non-stop 90’s-muziek draaien in een mix, en dat van bij hun thuis. Iedereen kan mee feesten via de radio en de online kanalen van Qmusic.