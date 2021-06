'Back 2 Back': het kampioenenjaar van Club Brugge in première bij Eleven

Het titelfeest zindert nog na. Na het behalen van de 17de landstitel van Club Brugge komen Eleven en Club Media House met een uniek tijdsdocument, vanuit de coulissen van de nieuwe kampioen.

Woensdag 2 juni herbeleef je de weg naar de Brugse titel van binnenuit, om 20.30 uur op Eleven Pro League 1!

'Vorig seizoen waren we de favorieten, dit seizoen zijn we de superfavorieten.' Philippe Clement wond er geen doekjes om aan het begin van het seizoen: de druk in Brugge was torenhoog na de landstitel in 2020. Het beloofde dus een razendspannend seizoen te worden en dat werd het uiteindelijk ook.

De Belgische voetbalfans hoefden er niets van te missen: via de 'We Never Walk Alone'-video's kregen ze een heel seizoen lang, via de sociale media-kanalen van Club, een unieke inkijk in de kleedkamer van blauwzwart. Met een tweede opeenvolgende landstitel op zak gaan de Bruggelingen nu nog een stap verder. In samenwerking met Eleven, bundelde het Club Media House 75 minuten aan uniek beeldmateriaal in een niet te missen tijdsdocument voor iedere voetballiefhebber.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports Belgium and Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group : 'Na een seizoen waarin fans gedwongen waren alle actie vanop afstand te volgen, zijn we erg blij dat we ze nu ongeziene toegang kunnen geven achter de schermen van het kampioenenjaar van Club Brugge.'

Bob Madou, Chief Business Officer Club Brugge: 'We zijn onzettend trots dat ons Club Media House, samen met onze mediapartner Eleven, dit historische seizoen heeft kunnen vastleggen in een uniek tijdsdocument. We brengen dankzij een uitzonderlijk vertrouwen van onze staf en spelers, een échte inkijk in hoe we dit jaar beleefd hebben en hopen dat onze fans er met volle teugen zullen van genieten.'

Sit back, relax en herbeleef de weg naar het kampioenschap vanop de eerste rij. Afspraak op woensdag 2 juni, om 20.30 uur op Eleven Pro League 1.