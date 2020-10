Artiesten 'Liefde voor Muziek' coveren 'Porselein' van Yasmine voor 'Rode Neuzen Dag 2020'

Vorige week raakte bekend dat alle artiesten van het voorbije seizoen een unieke 'Liefde voor Muziek'-aflevering hebben opgenomen voor Rode Neuzen Dag 2020.

Regi, Gene Thomas, Karen Damen, André Hazes, Sean Dhondt, Peter Vanlaet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato van The Starlings waren er maar wat graag bij. Donderdag 29 oktober geven ze al een eerste song vrij uit het programma: 'Porselein'.

Het is een nummer om jongeren een hart onder de riem te steken. En bij enkele meisjes en jongens gebeurde dat ook letterlijk, want zij waren erbij tijdens de opnames.

'Porselein' beschrijft perfect waar 'Rode Neuzen Dag' om draait

'Het groepsnummer moest natuurlijk een cover zijn - want daar draait het programma nu eenmaal om', steekt Regi van wal. Na wat zoeken kwamen de makers van het programma uit bij het liedje 'Porselein'. Een nummer dat de 'Liefde voor Muziek'-band onder leiding van Jeroen Swinnen, samen met Regi in een nieuw jasje stak. 'De tekst van 'Porselein' beschrijft perfect waar 'Rode Neuzen Dag' om draait', verduidelijkt Jeroen, 'en dat vanaf de eerste zinnen al: In het diepste van mijn ziel, ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik staar de wereld aan als een winnaar.'

'Het is een nummer dat hoop geeft en verbinding ook. De laatste zin van het liedje is: wie is net als ik van porselein? Dat vat het goed samen. Je bent niet alleen', vertelt Regi. De tekst lieten de twee ongemoeid maar er ligt wel meer contrast in de melodie. 'Het refrein hebben we wat meer intimiteit gegeven', gaat Jeroen verder, 'om dan te komen tot dat hoopgevende van de 'Regi-sound'. Het wordt zo een echte meezinger.'

Bekijk hier de 'Rode Neuzen Dag'-song 'Porselein':

Derde leven voor 'Porselein'

'Porselein' werd al eens gecoverd voor de serie #LikeMe op Ketnet. Dat het nummer nu voor 'Rode Neuzen Dag' een derde leven krijgt, vindt Stefaan Fernande, de originele schrijver van het nummer, meer dan prima. 'We weten allemaal wat er met Yasmine gebeurd is. Dat een nummer van haar nu kan helpen om de veerkracht van jongeren te versterken - daar kan ik alleen maar blij om zijn. Je hoeft je namelijk niet altijd stoerder voor te doen dan je eigenlijk bent; soms red je het gewoon niet alleen', verduidelijkt Stefaan Fernande. 'Toen 'Porselein' uitkwam in de nineties zat mentaal welzijn nog veel meer in de taboesfeer dan nu. Niet lekker in je vel zitten werd gezien als aanstellerij of, erger nog, als een teken van zwakte. Nu beseffen we gelukkig steeds meer dat je zwakke punten erkennen net je kracht kan zijn. We zijn tenslotte allemaal een beetje van porselein.'

Geen André Hazes wel een zingende Regi

André Hazes is niet in de song 'Porselein' te horen. Dat komt omdat hij zich halverwege de opnames niet goed voelde. Regi heeft daarom de stukken van het liedje die voor André bestemd waren, zelf ingezongen. Ook de andere artiesten: Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt, Peter Vanlaet, Tom Dice & Kato konden zich helemaal vinden in het nummer en in de boodschap. Resultaat: een doorleefde versie van het liedje, waar ook een passende videoclip bijhoort.

'Ik heb het iets lager ingezongen dan wat oorspronkelijk de bedoeling was. Maar het resultaat is écht ok – al zeg ik het zelf', lacht Regi, 'Iedereen weet dat ik geen zanger ben – maar voor het goede doel doet een mens al eens rare dingen hé.'

André Hazes zelf vond het bijzonder jammer dat hij de opnames van 'Liefde voor Muziek' en dus ook van de groepssong vroegtijdig moest verlaten. 'Ik voelde me echt ziek worden tijdens de opnames', reageert de Nederlander. Het bleek nadien om buikgriep te gaan. 'Ja, dan kan je gewoon niet performen, hoe graag ik het ook had gewild.' Ook de crew wilde geen enkel risico nemen en dus keerde André Hazes vroeger dan voorzien terug naar huis.

'Liefde voor Muziek: De Reünie', vrijdag 13 november om 20.40 uur bij VTM.

Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius vindt dit jaar plaats op 4 december.



