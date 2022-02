Arno met 'Les Yeux De Ma Mère' op 1 in de 'Belpop 100' op Radio 1

Helemaal bovenaan de 20ste editie van de Belpop 100 prijkt een gloednieuwe nummer 1. 'Les Yeux De Ma Mère' van Arno stoot 'Amsterdam' van Kris De Bruyne van de troon. Die springt naar plaats 2.

'Ploegsteert' van Het Zesde Metaal vervolledigt net als vorig jaar de top 3. 'Formidable' van klepper Stromae en 'I Can't Live In A Living Room' maken hun entree in de top 10.

De volledige top 10:

1. 'Les yeux de ma mère' – Arno

2. 'Amsterdam' – Kris De Bruyne

3. 'Ploegsteert' – Het Zesde Metaal

4. 'Ruimtevaarder' – Kommil Foo

5. 'O La La La' – T.C. Matic

6. 'Tim' – Wim De Craene

7. 'Mia' – Gorki

8. 'Instant street' – dEUS

9. 'I can’t live in a living room' – Red Zebra

10. 'Formidable' – Stromae

Cijfers en weetjes

Er zijn 7 nieuwkomers

- De hoogste op 45: ‘L’enfer’ van Stromae. Dat is meteen ook het meest recente muzieknummer in de lijst.

- De meest merkwaardige: ‘Niets is voor altijd’ van Madou, op 71. Die groep heeft nog nooit de Top 100 gehaald en slaagt daar nu in met een song die precies 40 jaar oud is.

- Ook ‘Gigant’ van Noordkaap is gloednieuw op 85. Na jaren staat hun klassieker ‘Ik hou van u’ er echter niet meer in.

De grootste daler is ‘Min moaten’ van Flip Kowlier. Hij tuimelt 63 plaatsen naar beneden, naar nummer 99.

De grootste stijger is ‘Wrong’ van Novastar: 50 zitjes opgeschoven naar nummer 22.

De lijst bestaat uit 46 Engelstalige, 37 Nederlandstalige, 14 Franstalige en 3 instrumentale nummers.

Bijna één vierde van de nummers in de Belpop 100 komt uit de jaren 80.

Net als vorig jaar heeft Kris De Bruyne de meeste noteringen (5), gevolgd door dEUS (4), Jacques Brel en Stromae (elk 3).

3 nummers verdwijnen uit de top 10:

- ‘Housewife’ – Daan

- ‘There will be no next time’ – The Kids

- ‘Daydream’ – The Wallace Collection

3 andere maken hun entree in de top 10:

- ‘Les yeux de ma mère’ – Arno

- ‘Formidable’ – Stromae

- ‘I can’t live in a living room’ – Red Zebra

Ontdek hier de volledige lijst.