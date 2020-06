Animatiereeks 'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe' in de maak

Cartoon Network kondigt aan dat een volwaardige animatiereeks van het bekroonde 'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe' in de maak is.

Van de comedy, bestaande uit 10 korte animatieclips van 3 minuten, wordt een reeks van 20 afleveringen van 11 minuten gemaakt. 'Ivandoe' is gecreëerd door de Deense animatoren Christian Bøving-Andersen en Eva Lee Wallberg, bekend van hun werk voor de wereldwijde hit 'Gumball'. De reeks wordt meegeschreven en ontwikkeld door executive producer Daniel Lennard, die meewerkte aan 'Apple & Onion en Gumball'

De reeks vertelt het verhaal van Ivandoe, een goedgelovige jonge prins die een epische tocht naar Eagle Mountain onderneemt, op zoek naar de legendarische Gouden Veer. Vergezeld van zijn schildknaap en beste vriend Bert reizen ze door de Five Kingdoms. Ze ontmoeten daarbij tal van koninklijke rivalen, magische wezens en een heleboel weirdo's!

De serie is de recentste Europese originele animatiereeks die besteld wordt door Cartoon Network. De zender zet hiermee haar engagement om te investeren in lokaal talent uit de regio kracht bij. 'Ivandoe' wordt geproduced in samenwerking met Sun Creature Studio uit Kopenhagen, die ook de succesvolle kortfilms ontwikkelde.

'De creatie van The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe' is tot dusver een geweldige reis geweest. Het is erg fijn om te zien hoe de mensen reageren op de show. We zijn dan ook heel erg opgetogen om Ivandoe's avonturen in een langer format uit te werken, met nog meer gekke personages en avonturen. We zijn ons team en Cartoon Network erg dankbaar hiervoor', aldus bedenkers Christian Bøving-Andersen en Eva Lee Wallberg.

Executive producer Daniel Lennard voegt toe: 'Het is heel erg leuk om aan deze onvoorstelbaar gekke reeks te werken. Net als bij 'Gumball' hebben we een wereld gecreëerd waar kinderen van alle leeftijden van kunnen genieten.'

'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe' werd in 2017 gelanceerd als een interactieve web game. Sindsdien is de reeks alom geprezen door critici en fans. De serie won vier prijzen op de 2018 Emile European Animation Awards en werd genomineerd voor tal van andere prijzen en festival, inclusief de BAFTA's en het Annecy Animation Festival. De web game, die spelers toelaat om nieuwe afleveringen te unlocken door met Ivandoe en Bert op queeste te gaan, kan met gemiddeld 37 minuten speelduur een indrukwekkend fan engagement voorleggen in Europa.