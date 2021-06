Andrea Croonenberghs duikt weer op in 'Familie'

Het is in 'Familie' een turbulente week voor Guido Van den Bossche (Vincent Banic). Eerst wordt hij op de fiets van zijn sokken gereden door een onoplettende bestuurster en dan blijkt het nog om Griet Macharis te gaan. En dat is... Andrea Croonenberghs.

'Familie'-fans weten het nog wel. Enkele jaren terug haddden Guido en zijn toenmalige vriendin Emma (Bab Buelens) het financieel moeilijk. En om uit die put te raken zou Guido, tegen betaling, een nacht doorbrengen met Griet Macharis, een rijke rijpere vrouw gespeeld door Andrea Croonenberghs. Uiteindelijk liep dat verhaal met een sisser af en het personage van Croonenberghs verdween na een paar afleveringen uit 'Familie'. Voorgoed, dacht iedereen. En dat was op zich ook het plan. Maar met een soap weet je natuurlijk nooit...

En zo reed Griet Macharis deze week met een knal de VTM-serie weer binnen. En afgezien van de aanrijding, blijkt het meteen (weer?) goed te klikken tussen Guido en Griet. Zo goed zelfs dat het personage van Croonenberghs niet meteen weer uit de serie zal verdwijnen. Ook in het nieuwe seizoen, vanaf september, zal ze nog te zien zijn. 'Ik sta al sinds maart op de set en dat blijft zo nog een poos', zegt de actrice daarover in Het Nieuwsblad. Over de verhaallijn houdt ze echter de lippen stijf op elkaar.

Andrea Croonenberghs was niet alleen jarenlang VRT-omroepster, ze acteerde ook vaak. Het meest bekend werd ze door haar rol van Britt in de succesvolle reeks 'Flikken', daarvoor speelde ze in 'Windkracht 10' en ze had ook gastrollen in 'Thuis' en 'Witse'.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht