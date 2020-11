André Vermeulen met pensioen: Martine Tanghe zwaait hem uit!

Foto: © VRT 2010

VRT-journalist André Vermeulen gaat op pensioen. En dat liet 'Vandaag' niet onopgemerkt voorbijgaan, maar er is nog een waar icoon dat volgende maand afzwaait.

Martine Tanghe heeft jarenlang samengewerkt met André Vermeulen en liet dan ook een fijne boodschap achter voor hem.

André Vermeulen was jarenlang presentator van 'Het Journaal', maar was de laatste jaren vooral actief als reporter bij de meest uiteenlopende gebeurtenissen. Maar Vermeulen is ook een muziekkenner én een fervent volger van het Eurovisie Songfestival dat hij gedurende verschillende jaren becommentarieerde.

Martine Tanghe gaat binnenkort ook met pensioen. Wanneer precies zij haar laatste 'Journaal' zal presenteren, is voorlopig nog een goedbewaard geheim.



