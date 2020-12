An Lemmens en Helmut Lotti gaan deur-aan-deur voor speciale 'Make 2020 Great Again'-song

Op dinsdag 29 december zendt VTM de speciale slotaflevering van 'Make 2020 Great Again' uit. Met de actie wil Frances Lefebure iedereen oproepen om zoveel mogelijk cadeautjes te kopen voor kinderen in armoede.

Dat doet ze samen met haar 'superverspreiders' Ann Van Elsen, Gloria Boateng en An Lemmens. Om de actie extra kracht bij te zetten trok die laatste samen met Helmut Lotti de straat op om een speciale 'Make 2020 Great Again'-song met bijhorende videoclip op te nemen.

'You can make me whole again', het refrein van de nineties hit van Atomic Kitten, wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot 'You can make it great again'. Gewapend met - toepasselijk - speelgoedinstrumenten gingen An Lemmens en Helmut Lotti van deur tot deur aanbellen voor de opnames van een bijhorende videoclip én natuurlijk om mensen te overtuigen om zelf een cadeautje te kopen. Hoe dat eraan toeging en hoe die song dan juist gaat klinken zie je hier:

Helmut Lotti: 'Ik ben zelf opgegroeid in een situatie waar het vaak kiezen was: het was nooit een 'en-en-verhaal'. Ik weet dus hoe belangrijk het is om als jonge gast eens de vrije keuze te krijgen en bijvoorbeeld zelf je cadeautje te kunnen kiezen. Blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan deze mooie actie.'

Het volledige nummer én de bijhorende videoclip zullen voor het eerst volledig te zien zijn in de slotuitzending van 'Make 2020 Great Again' op dinsdag 29 december om 20.40 uur bij VTM. De actie steunen en zelf een cadeautje kopen voor kinderen in armoede kan nog steeds via makebelgiumgreatagain.be.