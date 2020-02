Amélie duikt opnieuw op in 'Familie' en brengt heel wat nieuwe intriges mee

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Ze was enkele weken spoorloos verdwenen, maar vanavond duikt Amélie (Erika Van Tielen) opnieuw op in 'Familie'. Met een hele nieuwe look, die meteen ook een hele nieuwe verhaallijn met zich meebrengt.

De aflevering eindigt met het beeld van Amélie in een hotelkamer, terwijl ze zich opmaakt voor een afspraakje. Een afspraakje als luxe-escorte. Op maandag 2 maart wordt duidelijk dat Amélie zich heeft teruggetrokken in de anonimiteit om voortaan als Lily Rose door het leven te gaan.

Als luxe-escorte hoopt ze snel geld te verdienen om zo van haar grote schuldenberg af te geraken. Het leven van Amélie neemt zo een verrassende wending, die in 'Familie' voor de nodige intriges zal zorgen.

Maandag zien de kijkers ook Dorien Reynaert voor het eerst opduiken in 'Familie'. Zij zal de rol van Alex spelen, een pittig personage in het entourage van Amélie dat voor de nodige suspense zal zorgen.

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.



Lees ook: