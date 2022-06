'Allen daarheen!': De Kelk in Brugge is het allereerste Willy-café van Vlaanderen

Frisse pinten, een gezellige sfeer, een uniek decor én on top: de beste muziek. De Kelk in Brugge heeft het allemaal en mag zich een jaar lang hét Willy-café van Vlaanderen 2022 noemen. Dat maakten Willy-dj's Wim Oosterlinck en Marcel Vanthilt vrijdag bekend.

Zowel de Willy-luisteraars als de vijfkoppige jury bestaande uit Pascal Braeckman, Eric Meersmans (AB café), Franky De Smet-Van Damme (Channel Zero), Anne-Sophie Ooghe (High Hi) en Loïc Van Impe hielpen de afgelopen weken mee om hun favoriet te kronen. De winnaars konden hun geluk niet op: 'We weten even niet wat te zeggen! We zijn mega dankbaar en blij, dankjewel iedereen! Dit café is ons kindje en we steken ons hart hier volledig in.'

En ook de jury is blij met deze verdiende winnaar. 'De Kelk bevat alles wat een Willy-café moet hebben: lekker veel bier, goeie muziek en een cool interieur dat muziek ademt en als een gezellige living aanvoelt. Het coole is ook dat ze een arsenaal aan biertjes hebben in thema van muziek en bovendien staan uitbaters Vinnie en Lisa er zelf achter de toog. Dit rock’n roll koppel deelt hun passie voor muziek en bier perfect met de buitenwereld', vertelt Anne-Sophie. 'Allen daarheen dus!' En ook Loïc is enthousiast: 'Fantastisch café, fantastische bieren en fantastisch gezelschap! Ik zou met plezier een hotelkamer boeken in Brugge om er een avond te spenderen!'

De Kelk werd ongeveer 110 jaar geleden uit de grond gestampt in Brugge. Van begin af aan werd er gefeest, gedanst en gedronken, en dat is tot op vandaag nog steeds zo. In deze kleinschalige cultuurtempel ligt de nadruk op craft bier, aangevuld met een goed doordachte lijst klassieke bieren en trappisten. Maar ook voor niet-bierdrinkers is er heel wat wils. De backbar staat namelijk vol met gin, wodka’s, rum en ga zo maar door. Qua muziek mag de caféganger hier een mix van 60’s, 70’s, 80’s, 90’s tot nu verwachten gaande van pop, rock, blues en zachte tot hardere gitaren.